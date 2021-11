https://cz.sputniknews.com/20211129/velka-britanie-a-izrael-vystoupily-proti-vyvoji-jaderne-zbrane-v-iranu-16675719.html

Velká Británie a Izrael vystoupily proti vývoji jaderné zbraně v Íránu

Velká Británie a Izrael hodlají pracovat „ve dne v noci“, aby nedovolily Íránu stát se jadernou mocností, prohlásili ministři zahraničí obou zemí Liz Trussová... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Ministři napsali společný článek pro britský list The Telegraph, který je věnovaný hlavně íránské problematice.Británie a Izrael mají podepsat v pondělí dohodu ve sféře kybernetické bezpečnosti, technologií, obchodu a obrany na desetileté období, zdůraznili ministři.Článek byl zveřejněn před zahájením dalšího kola jednání o obnovení Společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program.Vyjednávání, jež má být zahájeno 29. listopadu, bude sedmé od zahájení jednání o obnovení plánu a zrušení amerických sankcí proti Íránu, a první poté, co letos v srpnu přišla v Íránu k moci administrativa prezidenta Ebráhíma Raísího. Jeho předchůdci se zúčastnili celé série diskusí ve Vídni, jež byla ukončena 20. června.Vývoj zbraníHlava Centrálního velení (CENTCOM) Ozbrojených sil USA Kenneth Mackenzie má za to, že za uplynulou dobu dosáhl Írán velkého pokroku v rozvoji svého jaderného programu a má dnes „velmi blízko“ k možnosti výroby jaderné zbraně.„Tentokrát jsou velmi blízko,“ řekl Mackenzie v rozhovoru pro časopis Time, když hodnotil, jak moc se Írán přiblížil k získání jaderných zbraní.Kenneth Mackenzie přitom potvrdil, že vedení USA hodlá nepřipustit, aby Írán získal jaderné zbraně. „Diplomaté stojí v čele tohoto procesu, ale Centrální velení má vždy různé akční plány, které dokážeme ztělesnit, pokud dostaneme pokyn,“ dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

