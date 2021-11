https://cz.sputniknews.com/20211129/vidim-ve-vas-oba-kluky-krainova-poprala-sestre-k-narozeninam-a-pochlubila-se-archivnimi-fotkami-16667054.html

„Vidím ve Vás oba kluky.“ Krainová popřála sestře k narozeninám a pochlubila se archivními fotkami

„Vidím ve Vás oba kluky.“ Krainová popřála sestře k narozeninám a pochlubila se archivními fotkami

Modelka Simona Krainová se netají velmi blízkým vztahem se svou sestrou. Její příznivci mají společné fotky obou žen velmi rádi, Simona je tak potěšila... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T06:59+0100

2021-11-29T06:59+0100

2021-11-29T06:59+0100

celebrity

narozeniny

instagram

přání

modelka

simona krainová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1156/95/11569524_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b006b6ff4fff3a017a3c866bcdd94a6c.jpg

Simona zveřejnila několik společných fotek se svou sestrou, přičemž první z nich byly opravdu archivní.A jaké reakce si vysloužila pod příspěvkem? Její sestra Yvona zareagovala takto: „Až mi slza ukápla, tvl. To je hezký ségra, a ne za nanuk, ale za kolo,“ napsala.Mnoho z uživatelů vidělo na fotkách podobu se Simoninými syny Maxem a Brunem: „První fotka, úplně Max,“ zaznělo. „Tak teda Simčo vy jste vlevo a úplně vidím Maxinka, úplná podoba,“ uvedla další sledující.„Stejné od mala,“ uvedla další sledující. Někteří dokonce připojili i své vlastní přání: „Všechno nejlepší sestřičce. Krásná slova. A není nad krásný sourozenecký vztah.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211120/krainova-se-zeptala-na-sex-neockovanych-s-ockovanymi-lide-smichem-malem-umreli--16579663.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

narozeniny, instagram, přání, modelka, simona krainová