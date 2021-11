https://cz.sputniknews.com/20211129/vysetrovani-smrti-policejniho-exprezidenta-sr-lucanskeho-nekonci-chysta-se-rekonstrukce-sebevrazdy-16682642.html

Vyšetřování smrti policejního exprezidenta SR Lučanského nekončí, chystá se rekonstrukce sebevraždy

Od smrti bývalého prezidenta policejního sboru Milana Lučanského uplynul téměř rok, doposud však případ jeho samovraždy nebyl dokonce vyřešen. Prokoratura... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Co se týče případu sebevraždy Milana Lučanského, veřejnost zatím ví jenom to, co vychází ze závěrů speciální komise, která byla vytvořena na podnět slovenské ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové. Komise uvedla, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly to, že Lučanský spáchal sebevraždu.Vyšetřování však běží dále a případ vede inspekční služba i prokuratura. Mají k dispozici zdravotní dokumentaci Lučanského, pitevní zprávu, ale také dopisy, které adresoval Lučanský své rodině a v nichž uváděl, že se k němu chovají jako k teroristovi. Prokuratura teď plánuje udělat rekonstrukci sebevraždy, které se bude účastnit i generální prokurátor Maroš Žilinka.Milan Lučanský se 29. prosince loňského roku pokusil o sebevraždu. Ke skutku došlo v jeho cele ve slovenském vězení v Prešovu. Lučanského následně převezli do nemocnice, kde po několika hodinách zemřel. Lučanský se měl oběsit na své teplákové bundě. Kolem jeho smrti se hned začalo spekulovat, podle názorů mnohých v jeho smrti něco nesedí. Kromě toho dva členové komise se závěry nesouhlasili: Marian Kotleba z opoziční Lidové strany Naše Slovensko a bývalá ministryně vnitra Denisa Saková ze strany Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho. Lučanský byl pohřben začátkem ledna na hřbitovu ve Štrbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

