Zdrogovaný mladík prchal před policisty, považoval je za démony. „Měl nevídanou sílu,“ tvrdí policie

Čeští policisté zažili rušný večer. V neděli ve večerních hodinách museli totiž zastavit provoz na D1 na Brněnsko. Příčina je skutečně bizarní – opilý a... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Utíkajícího mladíka po tmavé D1 v okolí Troubska řidiči nahlásili v pozdních večerních hodinách. Když policisté přijeli na místo, uviděli téměř nahého muže. Policejní mluvčí uvedl, že muž se choval jako blázen.Kvůli honičce byl provoz na dálnici pozastaven, a proto ani mladíkovi ani nikomu dalšímu nebezpečí nehrozilo. Podle všeho koktail omamných látek dodal mladíkovi neuvěřitelnou sílu, ten totiž doběhl na čerpací stanici a povedlo se ho zpacifikovat až díky početní přesile.Poté, co byl mladý muž zneškodněn, byl předán záchranářům a převezen do nemocnice na vyšetření. Stíhán podle všeho nebude.Dopravní nehodaNa 15. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové došlo ke střetu nákladního a osobního auta. Podle policistů řidič náklaďáku dostal smyk a boural v levém jízdním pruhu, následně do něj narazilo osobní auto.Dopravní nehoda byla hlášena kolem 6:30. „Oba řidiči utrpěli zranění, na místě je ošetřila záchranná služba,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

