„Nikdy jsem neimigroval.“ Zemřel zakladatel černého divadla Jiří Srnec

V neděli zemřel slavný divadelní režisér, choreograf, libretista, herec, výtvarník a manažer Černého divadla Jiří Srnec. V pondělí to oznámil mluvčí Národního... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Srncovi bylo 90 let. „Včera odešel divadelní režisér, choreograf, libretista, herec a výtvarník Jiří Srnec. Čest jeho památce!” uvedl v pondělí Staněk.Začátkem 60. let Jiří Srnec, absolvent DAMU, založil první černé divadlo na světě, které slavilo celosvětový úspěch. V roce 2018 Srnec obdržel zvláštní cenu Kolegia pro udělování cen Thálie.Principem černého divadla je, že herci vystupují v černém oblečení, díky němuž splývají s černým pozadím. Naopak předměty, kterými pohybují, jsou osvětleny, takže divák má pocit, že se pohybují samy.Díky Srncovi a jeho odvážné choreografii a inovativnímu přístupu se česká divadelní škola zapsala do světového povědomí. Sám Jiří Srnec se se svým souborem zúčastnil mnoha desítek mezinárodních divadelních festivalů a realizoval přes 300 zahraničních turné v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii, Africe i Austrálii. Svůj první zahraniční úspěch slavil v roce 1962 ve skotském Edinburghu.Na svých stránkách Černé divadlo Jiřího Srnce píše, že jeho představení již shlédlo 5 milionů diváků po celém světě.Mezi jeho nejznámější inscenace patří Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, Labyrint, Týden snů, Bílý pierot v černém.Srnec také spolupracoval s divadlem Semafor, Laternou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a státní operou v Mnichově. V roce 1989 založil soubor Imaginativ Praha.Zásluhy Jiřího Srnce, který patřil mezi nejvýznamnější vyslance českého umění, ocenil i prezident České republiky Václav Klaus, který mu 28. října 2011 udělil nejvyšší státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

