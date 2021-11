https://cz.sputniknews.com/20211130/americti-vedci-prozradili-ze-snidane-muze-snizit-riziko-umrti-v-cem-tkvi-tajemstvi-16685328.html

Američtí vědci prozradili, že snídaně může snížit riziko úmrtí. V čem tkví tajemství?

Vědci předložili další důkazy, že snídaně jsou prospěšné pro zdraví. Výsledky příslušného výzkumu byly zveřejněny v Journal of Nutrition. 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Profesorka na Městské univerzitě v New Yorku Ashima Kantová a vedoucí výzkumný pracovník Národního institutu pro rakovinu Barry Graubard ohodnotili souvislost mezi dobou prvního jídla a úmrtností. Analyzovali výsledky dvou dlouhodobých studií prováděných v letech 1988-1994 a 1999-2014. Během nich účastníci mimo jiné hlásili dobu prvního přijímaní potravy. Byly shromážděny a probrány údaje o 34 tisících Američanech z různých věkových a sociálních skupin.Vědci zjistili, že lidé, kteří snídají brzy ráno, jsou méně ohroženi předčasnou smrtí na různá onemocnění, včetně rakoviny a srdečních nemocí. Snídaně mezi 6. a 7. hodinou ráno asi o 6 procent snižuje riziko úmrtí ve srovnání se snídaní v 8 hodin a o 12 procent ve srovnání se snídaní v 10 hodin.Podle odborníků u lidí, kteří se vynechávají snídaně, se narušují biologické rytmy těla, které jsou mimo jiné zodpovědné za produkci hormonů, včetně inzulínu.Rekordní zdražení typické snídaně za posledních 10 letIndex snídaně, který vypočítává The Financial Times, stoupl na maximální číslo za posledních 10 let kvůli špatnému počasí, neúrodě a krizi v řetězcích dodávek zboží, informují noviny.Index sleduje ceny potravin, ze kterých se skládá standardní snídaně. Je to káva, mléko, cukr, pšenice, oves a pomerančová šťáva. Od roku 2019 se futures na ně zvýšily průměrně o 63% a od léta letošního roku se růst cen urychlil.Velké mezinárodní společnosti, jako třeba Nestle a Procter & Gamble, zvyšují ceny většiny potravin, aby si nahradily pokles zisku. Analytici dotázaní novinami se domnívají, že ceny budou růst nadále podle zvyšování výdajů na suroviny a dopravu.Ceny potravin se obvykle ke konci roku stabilizují, avšak letos i nadále rostly. Je to následek extrémních povětrnostních podmínek v klíčových zemích, píše FT. Od začátku roku se futures na pšenici zvýšily o 20% kvůli suchu v Rusku, Argentině a severoamerických zemích a také kvůli velkým lijákům v Evropě. Naposledy tak pšenice zdražila po suchu 2012 v USA.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

