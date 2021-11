https://cz.sputniknews.com/20211130/bloomberg-rozpad-usa-se-muze-stat-realitou-16692693.html

Bloomberg: Rozpad USA se může stát realitou

Bloomberg: Rozpad USA se může stát realitou

Pravděpodobnost rozpadu Spojených států je výrazně vyšší než na začátku tisíciletí, je přesvědčen Max Hastings, korespondent agentury Bloomberg. 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Autor citoval údaje z průzkumu Univerzity ve Virginii, podle nichž 52 % voličů bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa bylo pro, aby „republikánské“ státy vytvořily samostatné státy. K podobnému postoji se přitom ve vztahu k „demokratickým“ státům hlásí 41 % dotázaných, kteří podporují současného prezidenta Joea Bidena.Hastings připomněl, že ve 20. století došlo k mnoha vážným změnám v hranicích různých zemí světa: rozpad SSSR, odtržení Bangladéše od Pákistánu, oddělení Singapuru od Malajsie, rozdělení Československa. Hovořil také o pravděpodobnosti dalších podobných změn: například odtržení Katalánska.Vysvětlil, že od svého založení se Spojené státy neustále rozšiřují, ale vždy byly rozděleny podle různých politických a jiných principů.„Po více než dvě století bylo to, co Američany spojuje, na vyšším místě než to, co je rozděluje,“ pokračoval Hastings.Zdůraznil však, že některé části země se mohou chtít odtrhnout. V první řadě jde o Kalifornii a Texas.Korespondent uznal, že jádrem rozkolu v americké společnosti je rasový problém, který se v posledních letech vyostřil. Kromě toho různé státy přistupují k jiným menšinám různě, což také vede k neshodám na regionální úrovni.Připomněl negativní důsledky brexitu a prohlásil, že kvůli chvilkovému zisku vytvořil problém pro celou generaci Britů.„Totéž se stane, pouze v mnohem větším měřítku, v případě rozkolu ve Spojených státech amerických,“ varoval autor.Hastings na závěr uvedl, že k žádnému okamžitému kolapsu USA nedojde, ale zdůraznil, že jeho pravděpodobnost je nyní mnohem vyšší než před 20 lety a náklady na takový vývoj událostí budou mnohem vyšší nejen pro Ameriku, ale pro celý Západ.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

