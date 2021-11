https://cz.sputniknews.com/20211130/caputova-dostala-facku-od-naroda-rika-blaha-o-vysledku-pruzkumu-protrete-si-ocicka-vzkazal-16691039.html

Čaputová dostala facku od národa, říká Blaha o výsledku průzkumu. Protřete si očička, vzkázal

Čaputová dostala facku od národa, říká Blaha o výsledku průzkumu. Protřete si očička, vzkázal

Výsledky telefonického průzkumu ohledně možnosti vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách na Slovensku pro prezidentku Čaputovou nevypadají moc... 30.11.2021

Dnes slovenská média zveřejnila výsledky telefonického průzkumu uskutečněného agenturou Ako pro agenturu SITA, v jehož rámci respondenti odpovídali na otázku ohledně toho, zda podporují myšlenku, že by občané Slovenské republiky měli právo prostřednictvím celostátního referenda zkrátit volební období Národní rady a tím zajistit konání předčasných voleb. Většina dotázaných, a sice 63,1 procent respondentů, se vyslovila pro takovou možnost, zatímco s tím nesouhlasilo pouze 34,2 procent Slováků, kteří se zúčastnili průzkumu.Opoziční poslanec Ľuboš Blaha výsledky daného reprezentativního průzkumu nenechal bez komentáře. Podle místopředsedy strany Směr-SD je to jasný signál pro prezidentku Slovenska Zuzanu Čaputovou, která celou dobu odmítá vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách. Slovenský poslanec dokonce tvrdí, že by prezidentka měla zvážit podání demise.Vyhlášení referendaBlaha je přesvědčen, že občané v demokratické společnosti mají právo odvolat vládu, která podle jejich názoru totálně selhala, a nečekat na to celé čtyři roky. Podle Blahy členové vládní koalice nezvládají současnou krizi a místo toho, aby ji skutečně řešili, jen vzájemné přehazují odpovědnost za trapasy vlády, jak to je v případě rozporu mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

