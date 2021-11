https://cz.sputniknews.com/20211130/cernochova-se-musela-ospravedlnovat-za-schuzky-se-zemanem-kavarna-to-jen-tak-neodpusti-16689642.html

Černochová se musela ospravedlňovat za schůzky se Zemanem. Kavárna to jen tak neodpustí

Šaškárna a žádná sebeúcta. Takto hodnotí politický analytik Jiří Pehe, a s ním mnoho dalších, hovory prezidenta Miloše Zemana z Lán za plexisklem s nominanty... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Skutečnost, že prezident Miloš Zeman je stále naživu, při smyslech a ještě je schopen vykonávat prezidentský úřad, mnohým leží v žaludku. Místo aktivace článku 66 Ústavy tu hlava státu debatuje s kandidáty na ministry. Pehe je ovšem přesvědčený, že by budoucí kabinet Petra Fialy (ODS) měl prezidentovu vůli ignorovat. Z prvních kroků nejmenované vlády je proto očividně zklamaný.Černochové, která by měla stát v čele armády, se ale tento příspěvek dotkl a neváhala zdůraznit, že sebeúcta jí rozhodně nechybí. Zeman má podle ní na schůzky s budoucími ministry právo.Podobně reagovala i celá ODS prostřednictvím svého oficiálního Twitteru.Jenže analytik stále doufá v článek 66 a zbavení prezidenta moci. Novou vládu by tak jmenovala Pekarová Adamová.Černochová se na svém profilu snažila hájit schůzky se Zemanem ústavními zvyklostmi.Kavárna srší hněvemOdpůrci prezidenta Zemana ale vůči Fialovu kabinetu pochopení příliš nemají. Vystupování z „akvárka“ jim přijde nedůstojné, a hlavně to zdržuje nástup nové vlády. Připojil se i bývalý ministr a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.Připomeňme, že se v pondělí prezident Miloš Zeman, který je v izolaci kvůli covidu-19, setkal se šéfem Pirátů Ivanem Bartošem, s nímž probral pirátské nominace. Již dříve se v médiích objevily spekulace, že má Zeman problém se jmenováním piráta Jana Lipavského do čela ministerstva zahraničí.V úterý se Zeman rovněž setkal s nominantem do čela resortu kultury Martinem Baxem (ODS). Podle slov Baxy tématy byly priority a otázky památkové péče či získávání financí na ochranu a fungování památek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

