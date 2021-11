https://cz.sputniknews.com/20211130/covid-v-cesku-omikron-muze-byt-i-na-morave-vlada-chce-naockovat-pres-pul-milionu-lidi-16686738.html

Covid v Česku: omikron může být i na Moravě, vláda chce naočkovat přes půl milionu lidí

Covid v Česku: omikron může být i na Moravě, vláda chce naočkovat přes půl milionu lidí

Včera pokračoval nárůst nových případů nákazy koronavirem. V pondělí laboratoře odhalily o 3 100 pozitivních případů více než před týdnem. Další podezření na... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T08:30+0100

2021-11-30T08:30+0100

2021-11-30T08:30+0100

česko

česká republika

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334717_0:136:3096:1878_1920x0_80_0_0_c0398e29ba63c9cceac72e0c735e5163.jpg

Po rekordní neděli koronavirus neustoupil a laboratoře v pondělí zaznamenaly 17 599 případů nákazy covidem-19. Znatelně stouplo i incidenční číslo, které udává počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Zatímco v neděli to bylo 1 201, v pondělí se vyšplhalo na 1 230.Dobře se nevyvíjí situace v nemocnicích. V pondělí bylo hospitalizováno celkem 6 394 pacientů. To je nejhorší ukazatel od 7. dubna. Ve srovnání s předchozí vlnou je ale méně pacientů v těžkém stavu. Včera jich bylo 1 022, což je o 382 méně než 7. dubna.Nejhorší situace nadále zůstává v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 1 727 nakažených, Zlínském kraji s incidencí 1 574, Jihomoravském kraji s incidencí 1 469 a Moravskoslezském kraji s incidencí 1 433. Nejlépe je na tom naopak Karlovarský kraj s incidencí 467.Omikron už i na Moravě?Poté, co byla ženě z Liberecka potvrzena nová africká varianta koronaviru, Morava hlásí další podezření z nákazy omikronem. Devět lidí z jižní Moravy totiž cestovalo letadly, v nichž se u jiných cestujících nákaza obávanou mutací potvrdila. Případy z jihu Moravy a Liberce však nijak nesouvisejí.Na možné rizikové kontakty jihomoravské hygieniky upozornilo ministerstvo zdravotnictví. Podezření se týká devíti lidí ze dvou mezinárodních letů z 21. listopadu, na kterých byl omikron u jiných cestujících potvrzen.Prověřovaní lidé nemají žádné zdravotní problémy a v pondělí podstoupili PCR testy. Na výsledky se čeká.Vláda chce naočkovat více než 580 tisíc lidíV úterý by se mohlo definitivně rozhodnout, kdo se bude muset podrobit povinnému očkování proti koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví pracuje na legislativní změně, která má zavést povinné očkování pro osoby nad 60 let i vybrané profese.Na pondělním jednání Ústředního krizového štábu se mluvilo o zdravotnících, sociálních pracovnících, členech záchranného systému, vězeňské službě, vojácích a dobrovolných hasičích u některých jednotek. Diskutuje se ještě o obecních a městských policistech. Premiér Andrej Babiš pro Českou televizi dále řekl, že by očkování mělo být povinné i pro pracovníky zpravodajských služeb.Jak uvádí portál Seznam Zprávy, u těchto kategorií občanů se zatím nenaočkovalo více než 580 tisíc lidí.Zatímco armáda chce naočkovat všechny své vojáky, vedení policie vyzývá k opatrnosti. Minulý týden policejní prezident Jan Švejdar upozornil, že kvůli povinné vakcinaci může Policie ČR přijít až o 10 tisíc kvalifikovaných lidí.Konečné rozhodnutí by měla v úterý přijmout Rada vlády pro zdravotní rizika.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211129/duda-na-schuzce-v4-v-budapesti-neumim-si-predstavit-ze-by-moji-krajane-mohli-byt-nuceni-k-ockovani-16680845.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, očkování, koronavirus