Dobrovolná sebevražda a výsměch. Fiala pogratuloval Blažkovi. Češi jasně ukázali, co si o tom myslí

Ještě před pár dny předseda občanských demokratů Petr Fiala přijímal gratulace v souvislosti se svým jmenováním předsedou vlády České republiky. Dnes již samotný designovaný premiér gratuloval svému spolustraníkovi a kandidátovi na post ministra spravedlnosti Pavlu Blažkovi k jeho znovuzvolení do funkce předsedy ODS v Jihomoravském kraji. Ve svém tweetu Fiala zdůraznil zkušenost někdejšího místopředsedy ODS a označil jej za úspěšného politického činitele.I když nedávno jmenovanému českému premiérovi při napsání zmíněného tweetu zřejmě nevadily současné spory kolem kauz Pavla Blažka, mnozí uživatelé to nenechali bez komentářů. Část z nich podotýkala, že ignorování kontroverzí spojených s Blažkem a jeho rodinou může mít zhoubný dopad na pověst celé ODS.Obdobný názor zastává i další uživatel, který je přesvědčen, že stažení kandidatury Blažka je pro ODS a budoucí vládu tím nejlepším možným rozhodnutím.Zatímco jedni komentující se pokusili jen neutrálně vyjádřit svou nespokojenost s postojem Fialy vůči Blažkově kandidatuře do vlády, druzí si servítky vůbec nebrali.Komentující Pavel Pášek si dokonce myslí, že postoj Fialy vůči Blažkovi je sebevražedný z politického hlediska.Postoj PirátůPřed několika dny jsme poukazovali na tweet bývalého místopředsedy Pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka, který na svém twitterovém účtu vyzval česká média, aby se začala zabývat kauzami možného budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blažka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

