Ewa Farna si v pokročilém stádiu těhotenství vyzkoušela novou roli. Klaněl se jí i Mareš

Ewě Farně jde karta! Nedávno svým fanouškům oznámila, že vydává nové album UMAMI, zároveň překvapila, že se podruhé stane mámou. A k tomu všemu se poprvé stala... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

celebrity

superstar 2020

ewa farna

moderátorka

Oblíbená zpěvačka Ewa Farna se v neděli večer zhostila moderování prvního přímého přenosu pěvecké show SuperStar. Učinila tak po náročném týdnu, kdy ještě v sobotu koncertovala v Karlových Varech, a zároveň v pokročilém těhotenství.A z jejího výkonu byli všichni pořádně překvapeni. Byla přirozená, spontánní, vtipná a příjemná. Ocenila to například herečka Nikol Štíbrová.V komentářích na sociálních sítích diváci poznamenali, že Farna během přenosu často zachraňovala nepříjemné situace.„Konečně normální holka, která si na nic nehraje, umí si vystřelit i sama ze sebe, a hlavně se nijak neprožívá. Obrovská sympoška, výborný výběr moderátorky!“ reagovali fanoušci show.„V nejbližší době nejlepší moderátorka. Na to že nemoderujete, tak jste to zvládla na jedničku s hvězdičkou. Všechny jste dala do kapsy, přeji mnoho dalších úspěchů,“ napsal další komentátor.Farne to navíc tentokrát ve zvolených šatech i velmi slušelo, a to zaznamenalo hodně komentujících.„Byla jsi vynikající,“ komentoval na Instagramu politik a starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný, který je bývalým moderátorem.Navíc ji pochválil i Mareš, který nabídl, že by si vyměnili role, protože se bojí, že se ukáže, že je minimálně stejně dobrá jako on.Ta se za porotcovský stůl SuperStar posadila v roce 2013 a stala se tak historický nejmladší porotkyní této soutěže.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

