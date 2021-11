https://cz.sputniknews.com/20211130/fialova-vlada-poprve-neformalne-jednala-podle-nastupujiciho-premiera-je-situace-vazna-16697737.html

Fialova vláda poprvé neformálně jednala. Podle nastupujícího premiéra je situace vážná

Nastupující vláda v čele s Petrem Fialou se dnes poprvé neformálně sešla. Fiala na Twitteru následně uvedl, že situace je vážná a vláda musí být připravena... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Kromě několik příspěvků a fotografií Fiala na Twitteru také sdílel video, na kterém promlouvá právě z Hrzánského paláce. Uvedl, že vládu čeká mnoho důležitých úkolů, mezi kterými zmínil pandemii, veřejné finance nebo drahotu.U fotografií z jednání budoucí vlády Fiala napsal, že je situace vážná.Fiala dnes odpoledne také prezidentovi Zemanovi odeslal návrh na jmenování Jozefa Síkely ministrem průmyslu a obchodu. Mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že prezident Zeman návrh obdržel.Volby v listopaduZ nového volebního modelu agentury Kantar CZ vyplývá, že v listopadu by koalice SPOLU a hnutí získaly shodně 28 procent hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se v listopadu dostaly další dva subjekty.Kantar CZ průzkum zpracoval pro Českou televizi. V první variantě se zabýval preferencemi, že by se v listopadu voleb účastnily stejné subjekty jako v říjnových volbách. Potom by 28 procent získaly hnutí ANO a koalice SPOLU. Se ziskem 17 procent by následovala koalice Pirátů a Starostů. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostala SPD s 9,5 procenty.Pokud by politické strany a hnutí kandidovaly samostatně, bylo by na tom nejlépe hnutí ANO s 27 procenty hlasů. Druhá by skončila ODS s 15,5 procenty, následují Starostové (13 %) a SPD (9,5). Piráti by získali osm procent a TOP 09 sedm procent hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

