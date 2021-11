https://cz.sputniknews.com/20211130/genetik-virus-slabne-at-delta-ci-omikron-rychlejsi-sireni-mene-upoutanych-na-luzku-16689346.html

Genetik: Virus slábne, ať delta či omikron. Rychlejší šíření? Méně upoutaných na lůžku

Média „straší“ mutací omikron, ale atmosféra ve společnosti není vizuálně tak napnutá jako loni, moderátoři v TV nemluví v rouškách, nemají před obličejem... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak se to má s novou botswanskou mutací koronaviru, která dostala označení B.1.1.529 neboli omikron? Má být mnohem nakažlivější (některé zdroje tvrdí, že prý až 500krát), což jistě ovlivní reprodukční číslo R… Hlavně se u této mutace změnil samotný S-protein, který je východiskem pro konstrukci dosavadních vakcín. Změní se účinnost vakcín? Co vůbec očekávat? Co to číslo R?František Liška: Spike podléhá průběžné změně. Touto bílkovinou se virus chytá buněk. Jakmile vznikne varianta, která se lépe přichytává, virus „slaví“ evoluční vylepšení a okamžitě se začne šířit populací.Prognóza ohledně reálného R čísla v souvislosti s infekčností omikronu? K tomu je příliš brzy se vyjadřovat. Musíme vyčkat. Omikron máme v ČR, kdyby byla choroba až takto nakažlivá, asi to brzy uvidíme ve statistikách. Trpělivost, pane redaktore. Já nepředpokládám žádné katastrofické číslo R.Co lze konstatovat řekněme s větší jistotou?Účinnost vakcín poklesla s nástupem delty, to ano… Analogicky vzato – omikron možná dále oslabí účinek stávajících očkování. Nechme omikron, aby se nejprve dostatečně projevil. Zatím to nikdo nemůže přesně říct.Mutace jako takové představují životní nutnost viru. Samy o sobě mutace nemusí být zas až takovou hrozbou, jak by se zdálo, viz světové zpravodajství. Covid pozitivita (fakt nakažení) ještě neznamená plné propuknutí choroby. V populaci jsou bezpříznakoví pacienti (přišlo se na ně i trasováním), určitě je dost bezpříznakových a netestovaných, tedy těch, kdo nebyli indikování k testům; toto vysvětluje šíření viru, jež není zcela pod kontrolou… Různé mutace v omikronu mohou stejně dobře virus oslabit. Časem tak zaznamenáme endemii.Nakolik je tzv. číslo R alarmující ukazatel?O co jde? Nenakazit se vůbec? Nebo nemoc lehko překonat, když na to přijde, když již onemocníme?Rozlišujme definiční reprodukční číslo a reálné číslo R, které měříme ve skutečné populaci. U omikronu prostě čekáme na další data ze statistik.Virus se teď „snaží přijít“ na to, jak obejít bariéru očkování. Dnes víme, že se nakazit mohou i očkovaní, ale zatím pořád platí, že průběh nemoci je u nich mírnější?Ona totiž nakažlivost ještě neznamená právě ten těžký průběh. Je zde naděje, že podobně jako u delty se i omikron sice může začít šířit rychleji, ale škody nemusí být tak veliké. Zvažme i to, že k šíření zatím došlo v Africe, kde bych čekal i jiné sanitární podmínky.Řada virových nákaz se nejprve projevuje tak, že dosud neadaptovaný virus přináší větší úmrtnost, ale není tak nakažlivý (nakažení mají těžký průběh, leží a vir nešíří...). V další fázi, jak epidemie postupuje, se virus ukáže jako sice nakažlivější, ale tělo si s ním už celkem dobře poradí, protože již bylo v kontaktu s dřívějšími podobami viru. Tento trend je dost patrný právě na deltě. Přejme si, aby omikron nebyl výjimkou…Doktorka Soňa Peková dokonce tvrdila, že delta udělá nakaženému „tak akorát nudli u nosu…“Za sebe říkám, že očkování zde hraje roli; je už dost očkovaných lidí.Covidová čísla jsou teď přinejmenším srovnatelná s předešlou vlnou epidemie v zimě, ale úmrtnost již není taková. Rychlejší šíření se dá vysvětlit tak, že více pacientů (zejména neklinických) už není upoutána na lůžko, lidé jsou ve větším pohybu a kontaktu. Opakuji, možná jsme už v té fázi vývoje viru, kdy virus slábne.Doufejme tedy, že řečené je optimistickým výhledem pro další vývoj.Očkování proti původnímu předpokladu není tečkou za epidemií. Fakt pokračování nákazy – vzhledem k výše řečenému – už nemusí být ale až tak fatální. Lidově řečeno: teď to všechno snášíme lépe.Na ČRo Plus jsem slyšel rozhovor, který vedla Barbora Tachecí s analytičkou Lenkou Zlámalovou. Došly k tomu, že zde nemáme statistiku, jak moc jsou nakažliví očkování a jak velkou virovou nálož předávají dále…Zde se nelze kvantitativně vyjádřit s plnou relevancí, jelikož tyto údaje chybí, nemluvě o čerstvé mutaci omikron… Všechno to ale směřuje k tomu, že i kdybychom s virem měli žít už napořád, virus časem zeslábne natolik, že to přestane hrát významnější roli…Pořád ve vzduchu visí otázka, co si počne ten, komu vyjde pozitivní PCR test? Někteří prý nevědí, co v této situaci dělat... Pozitivita, prokázaná nakaženému testem, dotyčnému nic nepřináší, tedy ve smyslu léčby…Je-li člověk bez příznaků, stačí zůstat doma a čekat, až příští test bude negativní. Nastoupí-li dušnost či nezvladatelná horečka atd., je nejlepší vše urychleně řešit s lékařem a včas se léčit. Možnosti léčby už máme. Hlavně nic nezanedbat.Oproti loňsku se teď hovoří o tzv. monoklonálních protilátkách. Co to je?Vlastně jsou to protilátky, které by měl mít člověk buď po prodělání choroby či po očkování. Tyto látky zbaví virus možnosti napadnout další buňky tím, že se navážou na Spike protein koronaviru, koronavirus se tím zablokuje. Jde o neutralizační protilátky. V případě podání odpovídajícího množství monoklonálních protilátek se infekce neutralizuje. Monoklonální protilátky se dají udělat různým způsobem, my máme na mysli ty, které jsou vyrobeny biotechnologicky.Závěrem – co povinné očkování či očkování dětí?Vzhledem k charakteru impaktu viru na desetimilionovou populaci bych očkoval jen rizikové skupiny. U dětí, jak se to zatím jeví, virus způsobí ve vzácných případech to, co způsobí stejně vzácné vedlejší účinky vakcíny. Vyjde to zhruba na stejno… Proto bych děti neočkoval.Ale abych uklidnil ty, co se obávají vakcín: léčba bez vedlejších účinků jakýchkoli, je většinou kúra neúčinná. Dívejme se na věc střízlivě. Očkovaných už je tolik, že být vakcíny vyloženě nebezpečné, museli bychom to už zřetelně pozorovat. Skutečnou a velkou hrozbou je samotný virus koronaviru. Jak už jsem říkal, doufejme, že jsme v té části jeho cyklu, kdy covid-19 – ve svých mutacích – konečně slábne.Děkujeme vám za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

