Hřibova drahota! Politici z ODS se dozvěděli o nepříjemném pirátském „vánočním dárečku” pro Pražany

I když občanští demokraté se chystají na společné vládnutí s Piráty na celostátní úrovni, kritikou vůči členům Pirátské strany na pražském magistrátu vůbec nešetří. Podle vlastních slov mají k tomu pádné důvody, a sice to, že svou politikou Piráti prodražují život pražských obyvatel. Na svém twitterovém účtu o tom píše například vlivná členka ODS a nynější zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija, která mimo jiné zdůrazňuje, že zdražování služeb v Praze se neodráží na jejich kvalitě, která zůstává na stejné úrovni, či se dokonce zhoršuje.Další zastupitel hlavního města Prahy Zdeněk Zajíček uvádí, že kromě toho, že Pražané nyní utrácejí víc peněz za horší služby, počínaje začátkem příštího roku obyvatele Prahy čeká další nepříjemné překvapení, zdraží se totiž odvoz odpadu, a to téměř o 90 %.Pražané doplatí na klimatický plánVe článku zveřejněném na stránkách ODS je uveden seznam příkladů toho, jak politika pražského magistrátu přispěla ke zdražování života v hlavním městě. Kromě pětinásobného zdražení P+R parkovišť, prodražení objízdných tras a zvýšení cen na jízdenky v MHD se prodražila také i voda, její cena totiž stoupla o 7,9 procent. Další zátěží pro kapsy Pražanů byl růst daní z nemovitosti, který je důsledkem nové vyhlášky hlavního města. Jednalo se totiž o zvýšení daní z nemovitých věcí v některých částech hlavního města. Vzrostly i předpokládané budoucí náklady na výstavby nové trasy D pražského metra, a to ze 72,6 miliard korun na 97,8 miliard.Klimatický plán Praha 2030, který byl schválen v letošním roce, zahrnuje cíl snížit emise CO2 o 45 %. Samozřejmě takového ambiciózního cíle není možné dosáhnout zadarmo, stát by to mělo celkem až 231 miliard korun, přičemž podle občanských demokratů je taková částka v rozporu se skutečnými možnostmi hlavního města.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

