Jak snížit hladinu cukru v krvi? Vědci uvedli jednoduchou potravinu, která tomu napomůže

Jablečný ocet může do značné míry snížit hladinu cukru v krvi. Napsal o tom tabloid The Daily Express. 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Vědci provedli experiment, v jehož rámci rozdělili do dvou skupin pacienty s cukrovkou druhého typu. Účastníkům první skupiny dávali v průběhu osmi týdnů 20 mililitrů – asi dvě lžičky – jablečného octa denně.Jak se uvádí v článku, výzkumy ukázaly, že při denní konzumaci jablečného octa na lačný žaludek se značně normalizuje hladina cukru v krvi – glykemický index.The Daily Express uvedl také potraviny s velkým glykemickým indexem. Jde o potraviny obsahující karbohydráty, které se rychle rozštěpují na cukry, a jsou tedy pro diabetiky nebezpečné. Jsou to mj. cukr, sladké nealkoholické nápoje, bílá rýže, brambory a bílý chléb.Endokrinoložka Jelena Sjuraškinová dříve uvedla, jak se dají zjistit příznaky cukrovky na dlaních. Podle jejích slov je jedním z příznaků syndrom tvrdé dlaně, čili diabetická chiroartropatie. V tomto případě se stává pokožka dlaní tlustší a nabývá voskového vzhledu, a kromě toho se začínají klouby prstů hůř ohýbat. Podotýká se, že syndrom tvrdé dlaně se může projevit u 30 % lidí, kteří mají dlouhodobější problémy s hladinou cukru v krvi.Dalším příznakem cukrovky je nemožnost úplně narovnat dlaň, aby byly prsty rovné. Zpočátku je cítit strnutí a popichování, a pak ruka zdřevění.Když se prsty složených dlaní navzájem nedotýkají, může to poukazovat na zvýšenou hladinu cukru v krvi, která ničí nervová vlákna a drobné cévy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

