Jaké jsou následky dnešního silného větru v Česku? Povalený vánoční strom a převrácený autobus

Na Masarykově náměstí ve Slaném se dnes po poledni zřítil vánoční strom. Zatím není zcela jasné, že za to může silný vítr, nebo růstová vada kmene.Situaci policisté prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti, řeší, jestli byl strom správně ukotvený.Ve Slaném vánoční strom nesvítil dlouho. Jelikož byl rozsvícen teprve v sobotu a dnes kolem 12:30 se skácel.Autobus v příkopuDnes odpoledne mezi Bezvěrovem a obcí Chudeč na Plzeňsku došlo k nehodě autobusu. Kvůli silnému větru se autobus na zasněžené silnici převrátil na bok. Vítr a sníh navíc komplikuje situaci v celém kraji.Zraněny byly dvě ženy a řidič. Ženy utrpěly lehká zranění, byly převezeny do Fakultní nemocnice v Plzni. Řidič měl pořezanou ruku, byl ošetřen na místě.Policisté také informují, že je zcela uzavřen hlavní silniční tah mezi Plzní a Karlovými Vary. V úseku je několik uvízlých vozidel.Výstraha před silným větrem dnes v Česku platí až do půlnoci. V nárazech může vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

