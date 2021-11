https://cz.sputniknews.com/20211130/jednani-prezidenta-zemana-s-kandidaty-do-vlady-pohledem-prazske-kavarny-16692939.html

Jednání prezidenta Zemana s kandidáty do vlády pohledem pražské kavárny

Způsob jednání Miloše Zemana na zámku v Lánech s kandidáty do nové vlády premiéra Petra Fialy vzbudil vlnu kritiky u odpůrců prezidenta. Vystupování z... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

„Jako občana mě uráží a pohoršuje, že média i politici se tváří, jako by ten trapný seriál ‚dialogů za vitrínou‘ bylo něco standardního, na co má prezident právo. Prezident ale nemá právo škodit vlastní zemi. A každý odložený den škodí. Je to prezidentova zvůle, ne jeho právo,“ uvedl bývalý ministr a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.Ochranné plexisklo, ve kterém byl u vstupu do sálu prezident umístěn, některým připomínalo akvárium nebo vitrínu, jiní v něm viděli skleněnou celu, ve které byl umístěn filmový sériový vrah a kanibal Hannibal Lecter. Již po jmenování Petra Fialy (ODS) premiérem se na sociálních sítích objevila celá řada parodických fotomontáží.Připomeňme, že se v pondělí prezident Miloš Zeman, který je v izolaci kvůli pozitivnímu testu na covid, setkal se šéfem Pirátů Ivanem Bartošem, s nímž probral pirátské nominace. V úterý se Zeman rovněž setkal s nominantem do čela resortu kultury Martinem Baxou (ODS). Podle Baxových slov byly tématem priority a otázky památkové péče či získávání financí na ochranu a fungování památek.

Zprávy

