Krainová si postěžovala na karanténu ve škole a rozpoutala válku maminek

„Sice nám říkají, že děti musí chodit do školy, učit se, ale našeděti jsou neustále v karanténě. I když přijdou do školy, ale dvěděti jsou pozitivně testovány na covid, tak celá třída jde na týden do karantény. A jelikož těch dětíje opravdu hodně, tak každé pondělí jsou tam minimálně dvě děti pozitivně testovány, takže my jsme pořád v karanténě,“ uvádí Krainová na svém Instagramu.V souvislosti s touto situací se modelka poptala svých sledujících, jak zvládají učení na on-linu, pokud to jejich dětem moc nevyhovuje.„Našim dětem to moc nejde, a nechtějí být doma, a jsou tady pořád, jestli vám to přijde normální, protože mě to přijde úplně na palici. Tak vás všechny zdravím a přeji vám hodně sil, pevné nervy, a doufám, že se nezblázníme, doufám, že zase nepřijdou s něčím ještě chytřejším, protože tohle se mi zdá jako strop,“ přiznala se Krainová.Zatímco se část rodičů v komentářích plně názorově shodla s modelkou a byla ráda, že se „konečně někdo vyjádřil“, druhá část byla pevně přesvědčena, že Simona může za aktuální situaci sama.„Najednou Vám to vadí, že děti nechodí do školy? Ale když lítáte po dovolených a děti s Vámi, tehdy Vám škola nechybí?“ zeptala se uživatelka drabikmartina.„I za situaci na Slovensku a jinde ve světě může také naše vláda?“ konfrontovala modelku rozinka_ausik.„Dítě mám očkované, takže se na něj karanténa nevztahuje ani povinné testování, musí chodit do školy pořád a moc se zlobí, protože jich je jen 7 ze třídy a ostatní jsou pořád doma v karanténě,“ naznačila jana.hankova.2411 možný způsob řešení problému.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

