Lékaři promluvili o symptomech nové mutace koronaviru omikron

Člen Společného výboru pro očkováni a imunizaci, který je konzultantem britské vlády, profesor Adam Finn promluvil o tom, jakými symptomy je doprovázena nová... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle Finna případy onemocnění novou mutací nejsou „výrazně vážné“. Pacienti cítí únavu, zrychluje se jim srdeční frekvence a nedochází ke ztrátě čichu a chuti.Expert se domnívá, že je zatím příliš brzy na to, aby odborníci mluvili o nějakých zvláštní symptomech, protože nová mutace ještě není dostatečně prozkoumaná.Předsedkyně Jihoafrické lékařské asociace Angelica Ketzee dříve v přenosu BBC uvedla, že asi 18. listopadu se objevili pacienti s neobvyklými symptomy, které se liší od těch při nákaze mutací delta. Kromě únavy si lidé stěžovali na bolest hlavy a bolest v krku.Připomeňme, že nová mutace covid-19, která později dostala označení omikron, byla objevena v Botswaně a JAR, později se první případy objevily i v Evropě. Vědci předpokládají, že nová mutace může být nakažlivější než předchozí a může být odolnější vůči protilátkám a očkování.Situace v ČeskuVčera pokračoval nárůst nových případů nákazy koronavirem. V pondělí laboratoře odhalily o 3 100 pozitivních případů více než před týdnem. Další podezření na omikron hlásí i Morava. V nemocnicích je nejvíce hospitalizovaných pacientů od začátku dubna. Vláda chce proto povinně naočkovat více než 580 tisíc lidí.Po rekordní neděli koronavirus neustoupil a laboratoře v pondělí zaznamenaly 17 599 případů nákazy covidem-19. Znatelně stouplo i incidenční číslo, které udává počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Zatímco v neděli to bylo 1 201, v pondělí se vyšplhalo na 1 230.Dobře se nevyvíjí situace v nemocnicích. V pondělí bylo hospitalizováno celkem 6 394 pacientů. To je nejhorší ukazatel od 7. dubna. Ve srovnání s předchozí vlnou je ale méně pacientů v těžkém stavu. Včera jich bylo 1 022, což je o 382 méně než 7. dubna.Nejhorší situace nadále zůstává v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 1 727 nakažených, Zlínském kraji s incidencí 1 574, Jihomoravském kraji s incidencí 1 469 a Moravskoslezském kraji s incidencí 1 433. Nejlépe je na tom naopak Karlovarský kraj s incidencí 467.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

