Lež, manipulace a korýtka pro vyvolené. Pražský politik opustil Piráty a odhalil situaci ve straně

Lež, manipulace a korýtka pro vyvolené. Pražský politik opustil Piráty a odhalil situaci ve straně

Zastupitel městské části Praha 9 Petr Daubner oznámil svůj odchod z Pirátské strany kvůli nesouhlasu s vývojem organizace v poslední době. Ve svém facebookovém... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Úspěch v parlamentních volbách v rámci koalice PirSTAN a následná možnost se stát součástí vznikající vlády nepřineslo jásání do řad Pirátské strany. Místo očekávaného posílení ve Sněmovně Piráti získali jen čtyři poslanecké mandáty a navíc se staly jedeními z hlavních iniciátorů latentního napětí uvnitř pětikoalice. Dokonce zaznívaly hlasy i proti vstupu Pirátů do budoucí vlády Petra Fialy, kde by ti nevyhnutelně hráli druhořadou roli vzhledem ke svému slabému zázemí v dolní komoře českého parlamentu.Jedním z kritiků spolupráce Pirátů s koalicí Spolu v rámci vládní koalice byl zastupitel městské části Praha 9 Petr Daubner, který dnes oznámil, že stranu opouští. Ve svém příspěvku na Facebooku již bývalý pirát poskytl rozsáhlou kritiku vůči svým bývalým spolustraníkům. Podle Slov Daubnera, v poslední době se Pirátská stran zásadně změnila, a to k horšímu. Dotyčný dokonce neváhal označit část Pirátů za extrémní levičáky, zazněla rovněž obvinění z manipulace, pokrytectví a lži na adresu předních členů strany.Daubner trvá na tom, že odpovědnost za zhoubný výsledek spolupráce se Starosty a volební debakl musí nést vedení strany. Podle dotyčného šéfové Pirátské strany se té odpovědnosti vyhýbají a čím dál víc přispívají k prohlubování mezery mezi vedením a řadovými členy strany. Hlavním cílem pro ty nejvlivnější členy je ujmout se vládních funkcí, myslí si Daubner.Kandidatura LipavskéhoNa konci minulého týdne bývalý český premiér Jiří Paroubek prohlásil, že kandidát Jan Lipavský nesplňuje kvalifikaci na funkci ministra zahraničních věcí. Upozornil, že on sám se mezinárodním vztahům věnoval od svých deseti let, zatímco Lipavský se angažoval v úplně jiné oblasti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

