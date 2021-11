https://cz.sputniknews.com/20211130/lukasenko-pohrozil-rozmistenim-jadernych-zbrani-v-belorusku-16693444.html

Lukašenko pohrozil rozmístěním jaderných zbraní v Bělorusku

Bělorusko nabídne Rusku své území pro rozmístění jaderných zbraní, pokud se jaderné zbraně zemí NATO objeví v Polsku. Zároveň varuje před cvičeními... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve uvedl, že jestli se Německo vzdá rozmístění jaderných zbraní, mohou se objevit v ostatních zemích Evropy, včetně těch východně od Německa.Na druhou otázku, o jaké systémy má jít, běloruský prezident poznamenal, že to záleží na domluvě. „Takové jaderné zbraně, které budou nejefektivnější při takovém střetu. My na území Běloruska jsme na to připraveni. Jsem tak horlivý, omlouvám se, majitel nic nezničil. Všechny přístřešky stojí,“ uvedl Lukašenko.Po rozpadu Sovětského svazu na běloruském území byly desítky jaderných hlavic strategických mezikontinentálních raket Topol a přes tisíc taktických jaderných hlavic.Manévry NATOBěloruský prezident Lukašenko také uvedl, že na pozadí manévrů NATO v Pobaltí a na Ukrajině má Minsk plán a bojové jednotky na reakci na pokusy o zahájení konfliktu.Podle Lukašenka „Stalin všem říkal: nereaguje na provokace, signály šly z Kremlu, a tady fakticky začala válka“.Ruský KrymLukašenko také oznámil, že chce navštívit Krym. Podle něj návštěva poloostrova bude znamenat uznání Krymu částí Ruska.Podle Lukašenka to samozřejmě bude znamenat přiznání Krymu ruským územím.Lukašenko také zmínil, že Krym se de facto i de iure stal ruským po referendu v roce 2014.Lukašenko také uvedl, že již byl pozván na Krym. „Moje návštěva Krymu, na což mám plné právo, ať je pod jakýmkoliv protektorátem, vedením, ať už je Krym číkoliv. Je to i můj Krym,“ uvedl prezident a dodal, že již mají s Putinem určitou domluvu, že na Krym pojedou.Běloruský prezident také uvedl, že chce navštívit Belbek. „Pro mě to bude zajímavé. Putin řekl, „poletíme tam, jestli chceš, na plachetnici, poletíme. Přistaneme tam, ukážu ti, co je uděláno“. Začal jsem se ho ptát na cestu, jestli udělal z Belbeku i na Sevastopol, tam na Jaltu. O všem dobře ví,“ uvedl Lukašenko.Migrační krize na polsko-běloruské hraniciBělorusko se pokusí vyřešit problém na hranicích s Polskem do konce roku.Podle Lukašenka Bělorusko bude žádat migranty z Blízkého východu, „kteří se u nás nacházejí v hotelu legálně na základě turistického víza, aby se vrátili zpět, protože humanitární koridor se neotevře“.Dodal také, že do Iráku se z Běloruska vrátilo již přes tisíc uprchlíků.Podle běloruského prezidenta důvody migrační krize na hranicích jsou odmítnutí EU budovat uprchlické tábory a sankce.Připomněl také, že Bělorusko a EU měly readmisní dohodu, podle které, pokud se migranti dostali do EU přes běloruské území, Minsk si je bral zpět a umisťoval v Bělorusku v uprchlických táborech.Dodal také, že Evropská unie jako první odstoupila od readmisní dohody a nyní o tom nechce jednat. Potom podle Lukašenka začaly sankce proti Bělorusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

