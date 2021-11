https://cz.sputniknews.com/20211130/media-v-cesku-policie-zadrela-sefa-beloruskeho-fotbalu-16693833.html

Média: V Česku policie zadřela šéfa běloruského fotbalu

Média: V Česku policie zadřela šéfa běloruského fotbalu

Podle informací Deníku N moravskoslezská cizinecká policie zadržela předsedu běloruského fotbalového svazu Vladimira Bazanova, který přijel do Česka na zápas... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T16:09+0100

2021-11-30T16:09+0100

2021-11-30T16:40+0100

česko

bělorusko

policie

fotbal

deportace

alexandr lukašenko

jakub kulhánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16694346_0:73:1281:793_1920x0_80_0_0_79cbb6cf323c98be0be58a647a750b99.jpg

Již dříve Deník N informoval, že Bazanov s manželkou vyrazili na venkovní utkání ženské reprezentace Běloruska proti týmu České republiky. Zápas se odehraje dnes 30. listopadu od 17:00 v Opavě. Předtím sportovní funkcionář odcestoval s ženským týmem na Kypr (zápas skončil 1:1). Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek novinářům sdělil, že jeho resort nemá informace o poloze Bazanova. Alespoň nedostal české vízum. Dodal však, že šéf běloruské fotbalové federace bude deportován z České republiky, pokud tam bude. Dodal také, že pokud Bazanov dorazil do Česka, neudělal to letadlem. Pro vyhoštění Bazanova z ČR se vyslovil i senátor Tomáš Czernin. Na Twitteru připomněl, že sport v Bělorusku má jasnou politickou konotaci: „Pokud totalitní Bělorusko zneužívá sport pro krytí cest Lukašenkových pochopů, je třeba tomu bránit. Šéf tamního fotbalového svazu Vladimir Bazanov nemá v Evropě co dělat. Postoj ministra zahraničí v demisi Kulhánka je jediný správný - vyhostit!“ napsal.Podle Deníku N Bazanov patří mezi vysoce postavené funkcionáře, kteří „na oplátku pomáhají diktátorovi udržet se v čele země i po loňských zfalšovaných volbách, za což jej pobaltské státy zapsaly na sankční seznam“.

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, policie, fotbal, deportace, alexandr lukašenko, jakub kulhánek