Na Slovensku dopravu komplikuje sníh. Musel být uzavřen přechod Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Na Slovensku dopravu komplikuje sníh. Musel být uzavřen přechod Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Slovenská správa cest (SSC) na svém webu varuje řidiče, že dopravní situaci na většině Slovenska komplikuje sněžení a sníh na silnicích. Uzavřen například... 30.11.2021

Jak uvádí SSC, policie kvůli silnému sněžení musela uzavřít horský přechod Donovaly. Kvůli počasí je oboustranně uzavřený také hraničních přechod Svrčinovec – Mosty u Jablunkova. „Kolona se tvoří už na D3 za Čadcou,“ informuje slovenská Zelená vlna. Policie také pro nákladní dopravu nad deset metrů uzavřela horský přechod Čertovica.Kvůli silnému sněžení je viditelnost omezená na sto metrů v lokalitách Skalité, Svrčinovec, Podzávoz, Ladomerská Vieska, Važec, Hliník nad Hronom, Čierne-Polesie a Čadečka. „Na horském přechodu Besník (I/66) se tvoří sněhové jazyky a závěje,“ upozorňují cestáři.Sníh dopravu komplikuje také na dálnici D3 Čadca – Skalité, na vozovce je vrstva čerstvého sněhu ve výšce až tří centimetrů.Horské přechody na území Slovenska jsou sjízdné, povrch vozovek je vlhký až mokrý kromě přechodů Cukmantel, Čertovica, Donovaly, Grajnár, Huty, Chorepa, Javorník, Kremnické Bane, Látky-Prašivá, Makov, Podspády, Príslop, Súľová, Štós, Šturec, Veľké Pole, Vernár, Vrchslatina a Vyšehrad, kde je na vozovkách vrstva čerstvého, kašovitého nebo uježděného sněhu.Počasí v ČeskuČeskou republiku dnes zasáhl silný vítr, který řádil. Po poledni se ve Slaném zřítil vánoční stromu. Na Plzeňsku zase vítr doslova sfoukl autobus do příkopu. Všechno se obešlo bez vážných zranění.Na Masarykově náměstí ve Slaném se dnes po poledni zřítil vánoční strom. Zatím není zcela jasné, že za to může silný vítr, nebo růstová vada kmene.Situaci policisté prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti, řeší, jestli byl strom správně ukotvený.Ve Slaném vánoční strom nesvítil dlouho. Jelikož byl rozsvícen teprve v sobotu a dnes kolem 12:30 se skácel.Dnes odpoledne mezi Bezvěrovem a obcí Chudeč na Plzeňsku došlo k nehodě autobusu. Kvůli silnému větru se autobus na zasněžené silnici převrátil na bok. Vítr a sníh navíc komplikuje situaci v celém kraji.Zraněny byly dvě ženy a řidič. Ženy utrpěly lehká zranění, byly převezeny do Fakultní nemocnice v Plzni. Řidič měl pořezanou ruku, byl ošetřen na místě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

