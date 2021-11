„Naši oponenti jsou čím dál asertivnější.“ Kulhánek uvedl, jak hodlá NATO čelit Ruské federaci

https://cz.sputniknews.com/20211130/nasi-oponenti-jsou-cim-dal-asertivnejsi-kulhanek-uvedl-jak-hodla-nato-celit-ruske-federaci-16690127.html

Ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek dnes odjíždí do lotyšské Rigy na zasedání šéfů diplomacie NATO, které má být klíčovou schůzkou před dalším summitem aliance... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

V úterním rozhovoru pro portál iDNES.cz Kulhánek uvedl, že k hlavním otázkám, které mají ministři zahraničí zemí NATO projednat v Rize, patří působení běloruských úřadů na hranicích se státy Evropské unie a koncentrace ruských jednotek poblíž Ukrajiny.Kulhánek v této souvislosti vyjádřil solidaritu ČR s Polskem, Litvou a Lotyšskem, které čelí migrační krizi na svých hranicích s Běloruskem. Ministr zdůraznil, že daná situace byla vytvořená uměle a záměrně, kvůli čemuž jsou země připraveny hledat způsoby alianční podpory.Vztahy s RuskemKulhánek také uvedl, že šéfové diplomacie NATO proberou posilování ruské vojenské přítomnosti v blízkosti Ukrajiny.V reakci na to budou spojenci NATO jednat podle něj o posilování politické i praktické podpory Ukrajině.„To například v oblasti kybernetické bezpečnosti, společných cvičení či strategické komunikace. Přitom jsme zároveň otevřeni dialogu s Ruskem, včetně konání Rady NATO-Rusko, která už bohužel dva a půl roku neproběhla kvůli nezájmu Ruska,“ upozornil Kulhánek.V reakci na otázku, jestli skutečně existuje shoda mezi spojenci, jak vzdorovat RF, ministr prohlásil, že je potřeba vysoké nasazení, efektivní komunikace a úzká koordinace na všech úrovních.„Naši oponenti jsou čím dál asertivnější. A pro nás platí, že štěstí přeje připraveným. Jejich hlavní taktikou je přitom „rozděl a panuj“. Naší jedinou šancí, jak vlastní bezpečnost, stabilitu a prosperitu založenou na dodržování mezinárodního řádu obhájit, je přitom naopak jednota v rámci NATO a EU. Její zachování je pro nás životně důležité,“ podotkl Kulhánek.„Obě uskupení mají vzájemně se doplňující vliv, ekonomické, politické a vojenské nástroje. EU i NATO navíc procházejí strategickou reflexí, která bude kulminovat příští rok, v jehož druhé půli bude ČR předsedat Radě EU. ČR je obou organizacích aktivní proponent posílení jednotného hlasu a propojenosti politik NATO a EU,“ doplnil šéf české diplomacie.Strategický koncept NATOJednání ministrů se podle Kulhánka bude věnovat i dalším krokům aliance ohledně ukončení alianční angažovanosti v Afghánistánu a následného boje proti terorismu.ČR se podle něj zapojí do přípravy nového konceptu aktivně, a to například i spolupořádáním posledního ze čtyř plánovaných aliančních seminářů„Seminář v Praze budeme 28. března společně pořádat s Kanadou, Dánskem, Estonskem, Francií a Norskem a tématem bude Role NATO v globální stabilitě a prevenci eroze mezinárodního řádu,“ oznámil Kulhánek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

