https://cz.sputniknews.com/20211130/pirati-se-chteji-zbavit-dostala-za-zverejnovani-covidove-statistiky-me-neumlcite-vzkazuje-16695372.html

Piráti se chtějí zbavit Dostála za zveřejňování covidové statistiky. Mě neumlčíte, vzkazuje

Piráti se chtějí zbavit Dostála za zveřejňování covidové statistiky. Mě neumlčíte, vzkazuje

Zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál čelí kritice straníků a může být dokonce vyloučen z vládního týmu. Příčinou je, že zveřejňuje oficiální data o... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T22:46+0100

2021-11-30T22:46+0100

2021-11-30T22:46+0100

česko

česká republika

piráti

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16694604_0:345:1483:1179_1920x0_80_0_0_18da3b51522568f502e3a26f3a3f7b53.jpg

Části Pirátů vadí veřejné působení Ondřeje Dostála. V diskuzi na Facebooku to uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš, který to později potvrdil i portálu Seznam Zprávy. Příčinou je, že „jeho příspěvky bez kontextu hojně sdílí česká dezinformační scéna“.Republikový výbor strany se nyní zabývá otázkou setrvání Dostála v čele vládního týmu. Bartoš zdůraznil, že považuje Dostála za nezpochybnitelného odborníka na zdravotnické právo, jeho působení však poškozuje vnímání strany, a dokonce i vědecké názory, o které se boj s pandemií opírá.Dostál dlouhodobě zastává názor, že jako bezinfekčnost se mají počítat i protilátky po prodělání nemoci. Na kritiku reagoval tím, že je na vyloučení připraven, ale své názory měnit nehodlá.Šířit oficiální data Ústavu zdravotnických informací a statistiky považuje za své právo i povinnost.Z dat, které zveřejňuje Dostál, vyplývá, že se koronavirem nakazí mnohem méně lidí, kteří nemoc již jednou prodělali než těch naočkovaných osob bez předchozí nákazy. Podobně to je i s hospitalizací. Z toho lze tedy vyvodit, že protilátky chrání proti nákaze lépe než dokončená vakcinace.Nicméně ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) označil současnou vlnu za epidemii neočkovaných. Vláda protilátky jako důkaz bezinfekčnosti na rozdíl od očkování neuznává. Kromě toho chce, aby od března bylo očkování pro vybrané skupiny obyvatel povinné.Sám Dostál, který byl pirátským kandidátem na post ministra zdravotnictví, není naočkovaný. Podle svých slov se spoléhá na protilátky, které má.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211130/lez-manipulace-a-korytka-pro-vyvolene-prazsky-politik-opustil-piraty-a-odhalil-situaci-ve-strane-16692517.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, piráti, koronavirus