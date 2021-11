https://cz.sputniknews.com/20211130/politika-sla-stranou-babis-a-fiala-chteji-behem-tydne-naockovat-milion-lidi-posilujici-davkou--16688543.html

Politika šla stranou: Babiš a Fiala chtějí během týdne naočkovat milion lidí posilující dávkou

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a designovaný předseda vlády Petr Fiala (ODS) podpořili projekt Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Za projektem stojí iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Podle Babiše je nutné dosáhnout očkovací kapacity z letošního června, kdy se dařilo očkovat téměř 130 tisíc lidí denně.Premiéři se především obracejí na ambulantní specialisty, aby by se zapojili do vakcinační kampaně a pomohli naočkovat co nejvíce lidí v co nejkratší době ve svých ordinacích. Podle Fialy je rovněž nutné, aby praktičtí lékaři apelovali zejména na rizikové pacienty.Podle Babiše a Fialy masivní vakcinace může pomoci zvrátit dynamiku epidemie, která se nevyvíjí příznivě.Babiš uvedl, že v současné době probíhají jednání o zprovoznění dalších očkovacích center a cílem je dosáhnout kapacit až 150 tisíc očkování denně. Překážkou je ovšem nedostatek zdravotníků.Dokončené očkování má v ČR celkem 59,4 % lidí. Nicméně mnohým již začíná docházet imunita. Celkem bylo doposud aplikováno 826 tisíc posilujících dávek vakcíny.Připomeňme, že vláda chce zavést povinnou vakcinaci pro vybrané profese a lidi nad 60 let. Vybrané skupiny by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) musely začít očkovat od 1. března. Podle odhadů by se povinná vakcinace dotkla více než 580 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví pracuje na příslušné legislativní změně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

