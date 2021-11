https://cz.sputniknews.com/20211130/pravicovy-francouzsky-politik-zemmour-bude-kandidovat-na-prezidenta-chce-sebrat-moc-mensinam-16695145.html

Pravicový francouzský politik Zemmour bude kandidovat na prezidenta. Chce sebrat moc menšinám

Pravicový francouzský politik Zemmour bude kandidovat na prezidenta. Chce sebrat moc menšinám

Francouzský spisovatel a novinář Éric Zemmour oficiálně oznámil, že se zúčastní prezidentských voleb, které se budou konat na jaře příštího roku. Zemmour... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T18:21+0100

2021-11-30T18:21+0100

2021-11-30T18:21+0100

svět

francie

volby

marine le penová

migrace

éric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16693206_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_965d4755f013354e6bc243c0ebf4a22b.jpg

Do zápasu o prezidentské křeslo ve Francii oficiálně vstoupil další hráč. Jedná se o politického komentátora a spisovatele Érica Zemmoura, který dnes oficiálně oznámil svou prezidentskou kandidaturu. Na svém Youtube kanálu francouzský politik uvedl, že v současné době již není čas na reformování Francie, je totiž potřeba ji rovnou zachránit. Podle jeho slov je to ten hlavní důvod, proč se rozhodl kandidovat v nadcházejících volbách.Zemmour, který je často označován za krajně pravicového politika a je dobře znám svou kritikou migrace, také prohlásil, že Francouzi se cítí ve své vlastní zemi jako cizinci a znovu podrobil kritice migrační politiku francouzské vlády.Francouzský politik tvrdí, že Francie se ocitla v situaci, když většina je potlačována menšinou. „Musíme vrátit moc zpět lidem, sebrat tu moc menšinám, které utlačují většinu,” prohlásil dotyčný.Podle výsledků různých průzkumů provedených během tohoto podzimu má Zemmour dobré šance přetáhnout určitou část pravicových voličů, kteří dříve volili Marin Le Penovou či další konzervativní politiky. Tím pádem se francouzský spisovatel může stát jedním z hlavních kandidátů na postup do druhého kola voleb v případě, že žádný z kandidátů nepřekročí padesátiprocentní hranici v prvním kole.Odstranění z televizního programuV září letošního roku francouzská televizní stanice CNEWS ze svého programu odstranila pravidelné komentáře novináře a spisovatele Érika Zemmoura. Nehledě na to, že politický komentátor a novinář Érik Zemmour v té době ještě oficiálně nepotvrdil svůj záměr kandidovat v prezidentských volbách, Francouzská rada pro audiovizuální vysílání uvedla, že všechny televizní stanice musí omezit čas pro vystoupení Zemmoura s tím, aby nedostával větší mediální prostor ve srovnání s dalšími kandidáty.Samotný spisovatel a politický komentátor označil tento krok za smrt veřejné diskuze a poznamenal, že je v zájmech členů současné francouzské elity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, volby, marine le penová, migrace, éric zemmour