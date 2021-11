Putin varoval před důsledky výskytu útočných komplexů na Ukrajině

„Došlo to tak daleko, že systémy protiraketové obrany jsou rozmístěny v Polsku a Rumunsku. A odpalovací zařízení, která tam jsou, Mk-41, mohou být také vybavena útočnými systémy Tomahawk. A to pro nás vytváří hrozby. <…> V reakci na to jsme byli nuceni, to chci zdůraznit, byli nuceni začít vyvíjet hypersonické zbraně. To je naše odpověď,“ řekl Putin.