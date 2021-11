https://cz.sputniknews.com/20211130/rajska-hudba-pro-usi-dotacnich-corkaru-konvicku-pobouril-plan-o-zahajeni-vyuky-klimatu-ve-skolach-16696309.html

„Rajská hudba pro uši dotačních čórkařů.“ Konvičku pobouřil plán o zahájení výuky klimatu ve školách

Ředitel vzdělávacího centra Tereza Petr Daniš je přesvědčen, že pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je třeba zapojit i české školy, které by měly... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Na tuhle zprávu zareagoval aktivista Martin Konvička, který se na Twitteru podělil o svá dost pesimistická očekávání z tohoto posunu. Domnívá se totiž, že školní výuka o klimatu je nesmyslná a jen přispěje k ideologizaci vzdělání.„Školní výuka o klimatu je úplně stejně debilní nápad (konkrétně Gazdíkův a Pánkův), jako skutečné (německé) výzkumy o tom, že z bílých holčiček s copánky mohou vyrůst rasistky, pokud si Systém nedá zatracený pozor,“ dodal.V komentářích pod příspěvkem se objevila řada dalších lidí, kteří sdílí obavy z budoucího společenského vývoje.„Nejhorší je, že čím víc se dětem hustí do hlavy klimašílenosti, tím méně pak pochytí skutečnou ochranu přírody. Takže je zaděláno na další malér,“ napsal předseda Národní mládeže Jan Sedláček.Konvička v reakci na komentář zdůraznil, že se problém projevuje už teď.„Ten malér už tady je, nejednou slyším (zejm. od „potěru“ pod 30 let bez biol. backgroundu), že „nějaká biodiversita je podružná, když nám hoří Planeta“. Netřeba dodávat, že to je rajská hudba pro uši dotačních čórkařů, přehradářů, agrobaronů, dževožroutů aj. divé zvěře,“ doplnil Konvička.K diskuzi se pak připojil i sociolog Petr Hampl. Je přesvědčen, že aktuální posun napovídá o tom, že všeobecný školní program se brzy může radikálně změnit. Tyto změny ovšem podle něj nepovedou ke zvýšení celkové úrovně vzdělání žáků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

