„Rasista“ z Buckinghamského paláce odhalen. Kdo je to?

Před týdnem se začala prodávat nová kniha Bratři a manželky: Soukromý život Williama, Kate, Harryho a Meghan. A po měsících spekulací tak vyšlo najevo, kdo je... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle autora knihy Christophera Andersena princ Charles, otec Williama a Harryho, před lety vznesl nevhodnou otázku na barvu pleti tehdy ještě nenarozeného prince Archieho.Camilla měla být jeho otázkou zaskočeno, ale odpověděla svému manželovi, že „určitě budou naprosto úžasné“.Následně se ztišeným hlasem Charles zeptal přímo na barvu pleti. „Chci říct, jakou myslíš, že budou mít barvu pleti?“Autor nicméně ve své knize neodhaluje, kdo tajemství prozradil. Členové královské rodiny tento fakt také dlouho tajili.Nevhodná otázka se na veřejnost dostala v březnovém rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou, kdy Meghan prohlásila, že v královské rodině proběhla debata o tom, „jak moc černou kůži“ může mít jejich tehdy ještě nenarozený syn Archie.Skandalózní interviewZmiňme, že 8. března televize CBS uveřejnila první společné interview, které poskytli princ Harry a Meghan Markleová po svém odjezdu do USA. Harry a Meghan prozradili, že se měl jistý člen královské rodiny ptát na pleť jejich syna Archieho. Pár však nesdělil, o koho mělo jít. Podle Winfreové však nejde ani o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela Philipa.Rozhovor vévodů ze Sussexu vzbudil nemalý rozruch v královské rodině i v celé Británii. Britská královna Alžběta II. se rozhodla, že se o dopad skandálního rozhovoru prince Harryho a Meghan Markleová postará osobně. Chce totiž žít v míru, a proto požádá prince Harryho o mírová jednání. Královna již vydala závaznou instrukci pro zaměstnance Buckinghamského paláce, která jim nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Vydaná instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.Ohledně interview se v médiích okamžitě objevily spekulace o tom, že Meghan Marleová si takovým způsobem dláždí cestu do Bílého domu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

