Šéf Moderny předpověděl snížení efektivity vakcín kvůli kmenu omikron

Účinnost vakcín proti koronaviru se značně sníží v souvislosti s objevením nového kmenu omikron, domnívá se hlavní výkonný ředitel společnosti Moderna Stefan... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak řekl v rozhovoru pro noviny The Financial Times, budou současné vakcíny mnohem méně účinné vůči kmenu omikron ve srovnání s předchozími variantami koronaviru. Podle jeho názoru uplynou měsíce, než budou moci společnosti vyrábět ve velkém rozsahu přípravky účinné proti novým kmenům.Dodal, že existence velkého množství mutací v šípovitém proteinu nového kmenu covidu-19 a jeho rychlé šíření v JAR mohou mít za následek to, že současné vakcíny bude možná v příštím roce třeba změnit.Bansel také uvedl, že v roce 2022 plánuje společnost Moderna vyrobit dva až tři miliardy dávek vakcíny proti koronaviru.Podle slov výkonného ředitele Moderny většina odborníků předpokládala, že tak vysoce mutovaná varianta koronaviru, jako je omikron, se neobjeví dříve než za rok nebo za dva.Bansel předtím prohlásil, že na vývoj a dodávky vakcíny proti novému kmenu koronaviru omikron bude třeba několika měsíců.Světová zdravotnická organizace přijala již dříve na základě výsledků mimořádného zasedání rozhodnutí klasifikovat novou variantu koronaviru, zjištěnou v JAR, jako vyvolávající znepokojení. Nový kmen – B.1.1.529 – označila WHO řeckým písmenem omikron. Předseda Světové lékařské asociace Ulrich Montgomery vyjádřil obavy, že omikron může být svou nebezpečností srovnatelný s virem ebola a může být stejně nakažlivý jako kmen delta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

