„To je dehonestace slováckých krojů." Česká Miss zveřejnila foto a rozdělila sledující na dva tábory

30.11.2021

2021-11-30T22:23+0100

2021-11-30T22:23+0100

2021-11-30T22:23+0100

Původně se Miss World měla konat v Bangkoku v Thajsku, ale kvůli koronavirovým omezením organizátoři místo změnili. Kopíncová si ovšem až do poslední chvíle nebyla jistá, jestli bude moct odletět do nového místa konaní soutěže v Portoriku, protože Amerika měla své hranice uzavřené. Před pár týdny se však Spojené státy otevřely a Kopíncová dokázala odletět do USA.Teď zástupkyně Česka každodenně prochází různými soutěžními úkony, jedním z nich je demonstrace národního kroje.Po zveřejnění fotografií, na kterých se Kopíncová předvádí v českém lidovém kroji, se pod jejím příspěvkem rozpoutala bouřlivá debata. Mnozí lidé totiž měli výhrady k tomu, jak vypadá kroj modelky. Ten podle komentátorů nebyl ušit v plném souladu s českými tradicemi. Někteří například poukazovali, že část pěšinky nad čelem by neměla být vidět u pentlení, které má modelka na hlavě.„Nemají být vlasy úplně zakryté čepcem?“ ptala se Božena Rytířová.„Toto je dehonestace slováckých krojů,“ reagoval Josef Lekeš.„Já oceňuju větší střídmost naší dívky v líčení. Tu mají naše děvčata plně v rukou, ale mnohé netuší, co se do kroje sluší a co se hodí spíš do šantánu... I tak vypadáte náramně,“ upozornil Štěpán Pepa Pokorný.„Mně spíš vadí ten modelkovský postoj s rukou v pase a prolomenými zády. Asi by se měla naučit, jak se v tom chodí a stojí,“ domnívá se Kateřina Heřmanská„Obě mají postoj modelky na molu. To se ke kroji vůbec nehodí,“ tvrdí Miša Chytilová.Další lidé se ovšem drželi opačného názoru a tvrdili, že podoba kroje a gesta, kterých si v něm ženy dovolovaly, se nemusí úplně shodovat s našimi dnešními představami o tom, jak lidé žili v minulosti.Karolína KopíncováMiss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová se narodila v Olomouci, dětství prožila ve Vrbně pod Pradědem. Absolvovala Přírodovědné lyceum v Ostravě a nyní studuje mediální komunikaci a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Do světa modelingu se podle svých slov dostala docela pozdě, když jí bylo osmnáct let. Šla tam zejména proto, aby získala možnost zviditelnění do budoucna, protože by chtěla být zpravodajskou moderátorkou.Miss WorldSoutěž vznikla již v roce 1951 a licenci na účast má celkem 140 zemí. Miss World je tak největší a nejdéle fungující soutěží svého druhu. Podle informací z webu soutěže se jedná o jednu z veřejně nejvíce známých událostí.Jedinou Češkou, která na této soutěži získala titul nejkrásnější dívky světa, je miss České republiky Taťána Kuchařová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

