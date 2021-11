https://cz.sputniknews.com/20211130/usa-obklicily-rf-vojenskymi-zakladnami-a-stupnuji-hysterii-u-jejich-hranic-prohlasil-lavrov-16688131.html

USA obklíčily RF vojenskými základnami a stupňují hysterii u jejích hranic, prohlásil Lavrov

USA obklíčily RF vojenskými základnami a stupňují hysterii u jejích hranic, prohlásil Lavrov

Spojené státy americké obklíčily Ruskou federaci svými vojenskými základnami a neustále stupňují hysterii u ruských hranic. Prohlásil to v úterý ministr... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T10:52+0100

2021-11-30T10:52+0100

2021-11-30T10:52+0100

svět

nato

ukrajina

rusko

usa

sergej lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/579/98/5799875_0:40:2201:1278_1920x0_80_0_0_18fbda2f3f895a774cb1731ce8db41f1.jpg

„To, že nás obviňují ze cvičení, která pořádají Ozbrojené síly RF na vlastním svrchovaném území, země, které soustřeďují u našich hranic vojska a vojenskou techniku v obrovském množství i zpoza oceánu, a to, že Spojené státy nás obklíčily ze všech stran svými vojenskými základnami, to jsou fakta, která již zná snad každý školák. A nicméně se tato hysterie neustále stupňuje,“ řekl ministr zahraničních věcí RF.Lavrov rovněž prohlásil, že celému světu prospěje, budou-li západní země vést s RF stejně konstruktivní a čestný dialog, jako na summitu v Ženevě. „Konal se rusko-americký summit v Ženevě, byl to konstruktivní a čestný rozhovor, a bude-li podobný rozhovor příkladem pro všechny ostatní akce našich západních partnerů, svět tím jenom vyhraje,“ řekl.Kyjev a západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení kvůli „soustředění“ ruských sil u hranice s Ukrajinou. Jak uvedl mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, Moskva přesunuje vojska na vlastním území a podle vlastního uvážení, nikoho to neohrožuje a nemělo by to nikoho znepokojovat. A přitom každá země, u jejíž hranic je nějaký nestabilní region, podniká nezbytná opatření na zajištění vlastní bezpečnosti.USA a jejich spojenci v NATO značně zvýšili v poslední době svou vojenskou aktivitu v Černém moři. Na Ministerstvu obrany RF prohlásili, že USA se snaží vytvořit seskupení vojsk u ruských hranic, a jedním z cílů Washingtonu je vojenské osvojení Ukrajiny. USA zkoumají situaci pro případ silového řešení konfliktu v Donbasu, domnívají se na ruském ministerstvu obrany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211130/kuleba-prohlasil-ze-se-ukrajinska-armada-posilila-a-odpovi-na-utok-ruska-16687496.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko, usa, sergej lavrov