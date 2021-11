V Německu Iráčan dostal doživotí za vraždu dítěte

https://cz.sputniknews.com/20211130/v-nemecku-iracan-dostal-dozivoti-za-vrazdu-ditete-16695608.html

Případem se zabýval Nejvyšší zemský soud ve Frankfurtu. Podle obžaloby Taha Al-y v roce 2015 držel pětiletou jezídskou dívku a její matku jako otrokyně v iráckém městě Fallúdža a několikrát s nimi krutě zacházel. Jednoho dne muž za trest přivázal na dvoře dívku na řetěz a nechal ji na prudkém slunci – dívka zemřela na dehydrataci. Odsouzený musí matce zesnulé zaplatit odškodné 50 tisíc eur.Jak poznamenal předsedající soudce Christoph Koller, tento verdikt je první ve vztahu ke zločinům IS proti Jezídům. Již dříve soud odsoudil manželku Tahi Al-y k deseti letům vězení, když ji shledal zapojenou do vraždy dívky, protože ji nepomohla, také ji uznal vinnou z členství v teroristické organizaci.Operace proti teroristůmAsi 350 německých policistů provedlo speciální operaci proti údajným příznivcům teroristické skupiny Islámský stát v regionu Düren v Severním Porýní-Vestfálsku.Mezi podezřelými jsou dva lidé s německo-ruským občanstvím. Uvádí se to v prohlášení generální prokuratury v Düsseldorfu a policie Kolínu nad Rýnem.Podle tiskové zprávy jsou další dva podezřelí občané Německa (jednomu je 16 let, druhému 22 let), jeden podezřelý je turecký občan (18 let). Všichni tito jedinci jsou podezřelí z použití propagandistických materiálů IS k přípravě teroristického útoku.*teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

