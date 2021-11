https://cz.sputniknews.com/20211130/v-rakousku-budou-pokutovat-za-odmitnuti-nechat-se-ockovat-proti-koronaviru-16687116.html

V Rakousku budou pokutovat za odmítnutí nechat se očkovat proti koronaviru

V Rakousku budou pokutovat za odmítnutí nechat se očkovat proti koronaviru

V Rakousku se rozhodli pokutovat všechny, kteří se odmítnou nechat očkovat proti koronaviru. Návrh zákona o zavedení povinného očkování proti covidu-19 v... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T09:21+0100

2021-11-30T09:21+0100

2021-11-30T09:21+0100

svět

rakousko

pokuta

vakcína

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/16601355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa8b0bfb5dec56b36076d4b84c9c0c75.jpg

Povinné očkování bude podle dokumentu platit pro všechny rakouské občany od února příštího roku. Pokuta za odmítnutí očkování bude činit 3 600 eur a za odmítnutí zaplatit pokutu hrozí čtyři měsíce odnětí svobody. Zároveň pro ty, kteří dvakrát ignorují upozornění úřadů na nutnost nechat se očkovat, se sankce zvýší na 7 200 eur.V návrhu zákona se uvádí, že výjimku budou mít občané, jejichž život a zdraví by očkování ohrozilo. To platí i pro těhotné ženy a děti do 12 let.Upřesňuje se, že hotový návrh zákona by měl být zveřejněn po 6. prosinci. Ještě předtím bude muset získat souhlas obou komor rakouského parlamentu.22. listopadu v Rakousku vstoupil v platnost celostátní lockdown (od 10 do 20 dnů) pro všechny obyvatele země, očkované i dosud neočkované proti koronaviru. V rámci celostátního lockdownu mohou obyvatelé opustit svůj domov pouze v případě, že jedou do práce, uspokojují základní potřeby každodenního života, jdou na procházku nebo do zdravotnického zařízení.V souvislosti s tím také rakouský kancléř Alexander Schallenberg oznámil zavedení povinného očkování proti koronaviru v zemi od 1. února 2022.17. listopadu bylo novinám Izvestija v regionální kanceláři WHO sděleno, že Evropa v současnosti zažívá rychlý nárůst nemocnosti, hospitalizací a úmrtí. Zástupci organizace zdůraznili nutnost dodržování v Evropě takových opatření, jako je bezpečná vzdálenost, nošení roušek a pravidelná hygiena rukou.V tentýž den epidemiolog z italského Institutu pro farmakologický výzkum Maria Negriho uvedl důvody propuknutí covidu-19 v Evropě. V současnosti je podle něj v řadě zemí EU opět pozorován nárůst výskytu koronaviru. Podle údajů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) očkováno 64,9 % populace. Organizace však uvedla, že je nutné posílit preventivní opatření.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211130/covid-v-cesku-omikron-muze-byt-i-na-morave-vlada-chce-naockovat-pres-pul-milionu-lidi-16686738.html

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakousko, pokuta, vakcína, očkování, koronavirus