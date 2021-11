https://cz.sputniknews.com/20211130/vedci-varovali-pred-budouci-internetovou-apokalypsou-16679432.html

Vědci varovali před budoucí „internetovou apokalypsou“

Vědci varovali před budoucí „internetovou apokalypsou“

Mohutná sluneční erupce může způsobit velké poruchy a internetovou apokalypsu. Toto varování zveřejnil švédský list Dagens Nyheter s odkazem na odborníka na... 30.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-30T05:53+0100

2021-11-30T05:53+0100

2021-11-30T05:53+0100

věda a technologie

astronomové

vědci

internet

magnetická bouře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/16679532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de5948e0abba6cf0af2a719e6970b313.jpg

Během podobné erupce nebudou jako první poškozeny velké servery, které se dají uhájit, ale kabely pod vodou, které tvoří základ internetu.Výbuch hmoty sluneční korony je sluneční erupce, během které jsou nabité částice vyhozeny směrem k Zemi. Když dosáhnou magnetického pole Země, vznikne geomagnetická bouře, ta se zvlášť projeví na pólech Země v podobě polární záře.Vědci mají za to, že slabá bouře může vyprovokovat nepatrné poruchy v energetických systémech, a ovlivnit cesty migrace ptáků a zvířat. Silnější bouře se projeví na krátkovlnném spojení a navigačních systémech, mohou rovněž způsobit výpadky elektřiny v průmyslových sítích.Erupce na Slunci10. listopadu došlo k delší sluneční erupci, informovalo Středisko pro prognózu kosmického počasí Národní správy oceánských a atmosférických výzkumů USA.Erupci udělili třídu M2, mírně silná. Byla doprovázena výronem hmoty sluneční korony. Podle zprávy existuje možnost, že výbuch nebyl zaměřen na Zemi a že mine orbitu naší planety.Erupce jsou klasifikovány podle síly: A,B, C, M, X. Vedoucí laboratoře rentgenové astronomie Slunce Fyzikálního ústavu P. N. Lebeděva Ruské akademie věd Sergej Kuzin vysvětlil, že oblaky plazmatu, které vyhazuje v těchto okamžicích Slunce, mohou za dva-tři dny vyvolat na Zemi magnetickou bouři.Má se za to, že slabá bouře může způsobit nepatrné poruchy v energetických sítích a ovlivnit cesty migrace ptáků a zvířat. Silnější bouře se projeví na krátkovlnném spojení a navigačních systémech, mohou rovněž způsobit výpadky elektřiny v průmyslových sítích. Erupce třídy M2 dokáže poškodit komunikace v některých oblastech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211119/co-by-se-stalo-kdyby-vybuchl-supervulkan-v-yellowstonu-miliony-mrtvych-pokles-globalni-teploty-16568147.html

https://cz.sputniknews.com/20211101/z-vesmiru-byly-natoceny-nasledky-silne-erupce-na-slunci-16360336.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astronomové, vědci, internet, magnetická bouře