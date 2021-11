https://cz.sputniknews.com/20211130/videoherni-producent-hideo-kodzima-promluvil-o-serialu-arcane-omlouva-se-za-predsudky-16683254.html

Videoherní producent Hideo Kodžima promluvil o seriálu Arcane. Omlouvá se za předsudky

Videoherní producent Hideo Kodžima promluvil o seriálu Arcane. Omlouvá se za předsudky

30.11.2021

Kodžima se prý zpočátku na seriál podívat nechtěl, nyní v něm však vidí budoucnost. „Viděl jsem čtyři díly Arcane. Je to úžasné! Je to skvělé! Pozvali mě na předpremiéru, než vyšla, a mrzí mě, že jsem ji odmítl,“ uvedl Kodžima v prvním ze dvou tweetů, které sdílel.Tvůrce se nejen omluvil za to, že kvůli předsudkům odmítl jít na předpremiéru, ale také poukázal na to, že práce Fortiche Production (francouzské animační studio, které má na starosti vizuální stránku seriálu) je budoucností animace a CG.Díky hlasům 59 000 uživatelů webu IMDb dostal Arcane průměrné hodnocení 9,4, což je vyšší známka než u Hry o trůny (se dvěma miliony hodnocení), která má 9,2. Arcane se již podařilo sesadit z trůnu takové seriály jako zmíněná Hra o trůny a Hra na oliheň.Popularita seriáluSeriál Arcane se minulý týden umístil na prvním místě žebříčku nejoblíbenějších anglicky mluvených seriálů společnosti Netflix. Oznámili to tvůrci díla na svém účtu na Twitteru. Dříve se tento úspěch podařil poslední sezóně seriálu Narcos: Mexico.„Děkujeme, přátelé, že se Arcane stal nejoblíbenějším anglicky mluveným pořadem minulého týdne na Netflixu a udržel se v první desítce v 87 zemích. Díky vám má série zářnou budoucnost,“ stojí na Twitteru seriálu.Od 15. do 21. listopadu dosáhl Arcane celkového počtu 38 milionů zhlédnutých hodin. Podobnou popularitou se na této službě mohou pochlubit také seriály The Mandalorean a Stranger Things.Poprvé se mohli lidé podívat na Arcane 7. listopadu, další díly byly na Netflixu zveřejněny 13. a 20. listopadu. Epizody seriálu byly zveřejňovány v týdenních intervalech po třech, přičemž poslední tři epizody měly premiéru 20. listopadu v sobotu.Seriál je k dispozici s českým dabingem, můžete se na něj ale podívat i v originálním znění s titulky. Datum premiéry druhé série zatím není známo, ale neočekává se, že by to mělo být dříve než v roce 2023.Samotný seriál je založen na online multiplayerové videohře League of Legends, která byla a stále je populární i v České republice. Tuto strategickou MOBA hru si alespoň jednou měsíčně pustí přes 100 milionů uživatelů. Vývojář hry ve spolupráci s Netflixem se rozhodl převést tuto sílu do seriálu před dvěma lety.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

