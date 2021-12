https://cz.sputniknews.com/20211201/babis-se-vyjadril-pro-povinne-ockovani-pozitivni-motivace-uz-jsou-vycerpany-argumentuje-16708722.html

Babiš se vyjádřil pro povinné očkování. Pozitivní motivace už jsou vyčerpány, argumentuje

Babiš se vyjádřil pro povinné očkování. Pozitivní motivace už jsou vyčerpány, argumentuje

Předseda české vlády v demisi Andrej Babiš souhlasí se zavedením povinné vakcinace pro vybrané profese a seniory starší 60 let. Podle jeho slov v současné době... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T19:29+0100

2021-12-01T19:29+0100

2021-12-01T19:29+0100

česko

andrej babiš

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/12458750_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_08cea5c77518bb71c36f459f28b7e1ac.jpg

Povinné očkování pro lidí starší 60 let a vybrané profese, mezi nimiž jsou například zdravotníci, hasiči, policisté, sociální pracovníci, vojáci a další, by mohlozačít platit od začátku března příštího roku. Své definitivní stanovisko k tomuto návrhu dnes sdělil premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který zavedení povinného očkování podpořil.Uvádí se, že kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek je také zastáncem zavedení povinné vakcinace pro vybrané profese, nesouhlasí však s tím, že by se tato povinnost měla týkat určité věkové skupiny.Diskuze o povinném očkování v EUŠéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na briefingu uvedla, že v souvislosti se vznikem nové varianty koronaviru - omikronu, je potřeba začít diskutovat o zavedení povinného očkování v Evropské unii.Podle ní je v zemích EU očkováno 77 % dospělé populace, zatímco proočkovanost celé populace je 66 procent. To znamená, že až jedna třetina evropské populace nemá vakcínu. To je podle von der Leyenové asi 150 milionů lidí.Šéfka Evropské komise ovšem poznamenala, že jakákoliv rozhodnutí o zavedení donucovacích opatření jsou plně v kompetenci členských zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, očkování