Bývalá americká zpravodajská důstojnice označila možnou válku s Ruskem o Ukrajinu za katastrofu

V hypotetickém střetu s Ruskem o Ukrajinu čekají Spojené státy masivní ztráty, domnívá se Rebecca Kofflerová, americká důstojnice vojenské rozvědky ve... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

„Spojené státy by utrpěly katastrofální ztráty ve válce s takovou jadernou mocností, jako je Rusko. Takovou válku by nebylo možné vyhrát a výsledek by nestál za životy amerických občanů,“ uvádí její slova Fox News.Nevyloučila, že se Rusko kvůli „sebeobraně“ uchýlí k preventivní reakci, zasadí na území USA ničivé vesmírné a kybernetické útoky. Moskva svými nedávnými testy protidružicových raket předvedla svou schopnost sestřelit americké družice.Jakmile nastane první úder, může ve světě začít jaderná válka a americká energetická infrastruktura bude v ohrožení, varovala Kofflerová.Zpravodajská důstojnice ve výslužbě připomněla, že nikdo nedokázal porazit Rusko na jeho území.V této souvislosti se autorka článku dotázala, zda Ukrajina patří „mezi životně důležité bezpečnostní zájmy USA“. „Závisí bezpečnost, územní celistvost a dlouhodobé přežití Spojených států nějak na Ukrajině? V obou případech je odpověď jednoznačné ne,“ uzavřela Kofflerová.Již dříve komentátor Sasha Glaser v článku pro Business Insider napsal, že Washington by měl na Ukrajině upustit od konfrontace s Ruskem, protože tato země nepatří do sféry amerických zájmů.Nedávno západní média informovala, že Moskva se připravuje ke „vpádu“ do sousedního státu. Jak zdůraznil ředitel Služby vnější rozvědky Sergej Naryškin, žádná ofenziva se neplánuje. Označil taková prohlášení za zlomyslnou propagandu Ministerstva zahraničí USA. Rusko se podle slov prezidentova tiskového tajemníka Dmitrije Peskova nechystá na nikoho útočit a pohyb vojsk po jeho vlastním území nemusí nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

