Českému premiérovi budou podle Ruska v nejbližší době říkat… Eduard Heger. Názor z Moskvy

Jak řekl po neformálním jednání nového kabinetu jeho šéf Petr Fiala, „čeká nás mnoho důležitých úkolů - co nejlépe se vypořádat s pandemií, dát do pořádku...

Na otázky Sputniku odpovídá ruský specialista na střední Evropu, bohemista Vadim Truchačev.Truchačev: Co se týče boje s pandemií, myslím, že Českou republiku čekají stejné úkoly jako všechny evropské země. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v této čtvrté vlně je míra výskytu onemocnění velmi vysoká.Jak ji ale překonat a co může nový kabinet přijmout? Opatření jsou univerzální. Nevím, jestli pan Fiala ponechá pokuty, které uložila Babišova vláda za porušení karantény, a podle mého názoru ty největší na světě. V limbu je také zákaz rušení vánočních akcí, i když se prý v Praze navzdory všemu zdá, že pouliční vánoční trhy probíhají dál.Nicméně, chci však říci jednu hlavní věc pro nás. A tou jsou záměry upravit směřování zahraniční politiky v tradici Václava Havla. Bylo totiž oznámeno přezkoumání vztahů s Moskvou a Pekingem, i když, kam zajít ještě dál... Ale pokud tomu dobře rozumím, kabinet Fialy hodlá přivést česko-ruské vztahy na nulu. Co to bude znamenat pro Moskvu? Jedině to, že Česká republika pro ni na nějakou dobu zmizí z mapy světa. A Českou republiku bude v Rusku (jak lze logicky předpokládat) zastupovat zřejmě Slovensko.V současné chvíli zůstalo na Velvyslanectví České republiky v Moskvě pět lidí, kteří prakticky nemají co dělat. Jedním slovem řečeno – vzhledem k přístupu Petra Fialy k ruské vládě není šance na obnovení vztahů. Takže Rusko bude v blízké době předsedovi vlády ČR říkat… Eduard Heger.K prolomení začarovaného kruhu, do kterého byly záměrně zahnány česko-ruské vztahy, je nejprve nutné vzájemně navýšit personální obsazení diplomatických misí. V Moskvě a Praze. Pokud tomu ale dobře rozumím, nová česká vláda se chystá vydat opačným směrem, aby prohloubila propast, která se otevřela. Prezidenta Zemana, který by pomohl situaci urovnat, ale zřejmě odepsali.Někdo by se ale mohl zeptat: když zájmy České republiky zastupuje v Rusku slovenské velvyslanectví, kdo pak bude zastupovat zájmy Ruska v Praze? Zdá se mi, že by se tyto funkce mohly přesunout na ruskou ambasádu v Bratislavě.Načrtli bychom veselou perspektivu, ale…Víte, když jsem na konci října v pořadu 360° na CNN Prima NEWS, kam jsem byl pozván spolu s Ondřejem Kolářem, jen naznačil tuto formu diplomatických vztahů, vyvolal jsem doslova výbuch pobouření. Ale co dělat? My jsme tuto začarovanou situaci nevytvořili.Vraťme se ale k vládnímu programu. Petr Fiala na jedné straně hodlá dát do pořádku veřejné finance, zkrotit drahotu a na druhé straně navýšit vojenský rozpočet. Jak se to dá skloubit?Lidskoprávní patos jev dokumentu Pětikoalice kombinováns militaristickou linií. Do roku 2025 bylo tedy rozhodnuto zvýšit výdaje na obranu země na 2 % HDP, jak vyžadují standardy NATO, a tento limit zafixovat na legislativní úrovni. Vítězové hodlají usilovat o to, aby aliance posílila obranyschopnost svého východního křídla, a proto navrhují zvýšit účast ČR v NATO. Tedy dostat úroveň vojenských výdajů na úroveň Polska.Proč se tak ale děje? Asi proto, aby se podráždilo Rusko, aby nezapomnělona Česko. Věřím, že k tomuto účelu by posloužilo i vyslání dalšího vojenského kontingentu české armády do pobaltských států, kde NATO vytváří seskupení svých jednotek.Koalice hovoří o přezkoumání vztahů s „nedemokratickými zeměmi“, Ruskem a Čínou. Ale z nějakého důvodu v tomto seznamu chybí Saúdská Arábie nebo Katar. Možná, že Česká republika zařadila Katar na seznam demokratických států? No, tak to raději budu mlčet.A ještě pár slov o Číně. Přehodnocování vztahů s ní už započalo. Praha demonstrativně natahuje ruku k Tchaj-wanu a… vydává se cestou Litvy, s níž Čína snížila úroveň diplomatických vztahů a omezila obchod. V důsledku toho vznikla v litevském rozpočtu významná mezera. Potřebuje tohle Česká republika?Shrnu to jedním slovem. Dohadovat se s Ruskem a Čínou, a zároveň „zkrotit drahotu“ je podle mě neúnosná zátěž pro rozpočet. Česká republika nikdy neběžela s nataženýma rukama pro půjčky, ale aby spojila sliby s praxí, možná tak poprvé bude muset učinit.Jste si tak jistí, že nyní je možné udělat začesko-ruskými vztahy tečku? Nicméně, předvolební prohlášení jsou jedna věc a real politika je věc druhá. Vláda nemůže nezohlednit zájmy jednotlivých skupin, například podnikatelské sféry, které se pravděpodobně nebude líbit úplné zpřetrhání vazeb s Moskvou a ruským trhem.Česká podnikatelská sféra proto zřejmě bude usilovat o odvolání Fialovy vlády nebo o toji nějak přeformátovat, a odstranit z nírusofoby. Především pakz TOP 09. Ptáte se, zda jsouv Česku zástupci velkého byznysu opravdu tak vlivní? Myslím, že všichni ne.Ale jsem si jist, že určitě ještě zaznamenáme jejich pokusy hájit své zájmy východním směrem trhu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

