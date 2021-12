Ceterová se stala dvojnásobnou maminkou, Vémolovi porodila syna. Hned po porodu jí ho ale odebrali

https://cz.sputniknews.com/20211201/ceterova-se-stala-dvojnasobnou-maminkou-vemolovi-porodila-syna-hned-po-porodu-ji-ho-ale-odebrali-16705509.html

Lela Ceterová se podruhé stala maminkou. Dnes totiž partnerka známého MMA zápasníka Karlose Terminátora Vémoly přivedla na svět dalšího společného potomka ... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

To, že Ceterová porodila právě dnes, není žádným tajemstvím. Porod totiž proběhl plánovaným císařským řezem, který byl naplánován právě na 1. prosince. Pár dlouho tajil, zda Lela čekala holčičku nebo chlapečka. Nyní ale vyšlo najevo, že přivítali syna, který dostal velmi zajímavé jméno.K narození potomka se už vyslovil sám Vémola na sociálních sítích.Zápasník a několikanásobný otec také prozradil detaily.Bohužel ale nebyl u porodu syna přítomen. A mohl za to covid-19.V živém vysílání na svém Instagramu, které uspořádal dnes, také zaznělo, že Lele bylo miminko hned po porodu odebráno.Zmiňme, že Karlos má kromě malé Lily ještě dvě děti z předchozího vztahu. Jde o dceru Sky a syna Karlose. Je tedy zasloužilým otcem.Nicméně, ještě předtím, než Lela vyrazila do porodnice, stihla si odložit na sociální síti poslední fotku s bříškem.A pod snímkem se dočkala několika reakcí. Lidé spekulovali nad pohlavím, ale mnozí zmiňovali, že je důležité, aby bylo miminko hlavně zdravé.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Jednatřicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. V prosinci 2021 porodila zápasníkovi dalšího potomka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

