Do návrhu rozpočtu USA byla doplněna změna proti Nord Stream 2

Republikánům se podařilo dosáhnout toho, aby americký obranný rozpočet zahrnoval návrh, který obsahuje v balíčku změn nová omezení proti Nord Stream 2, uvádí... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

„Balík pozměňovacích návrhů obsahuje návrh senátora Jima Rische (stát Idaho), vysoce postaveného republikána ve výboru pro zahraniční vztahy, na uvalení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2,“ píší noviny s odkazem na zdroje.Poslanci se ve středu budou zabývat 21 pozměňovacími návrhy k návrhu obranného rozpočtu. Obě strany se nyní snaží zjistit, zda některý ze senátorů bude hlasovat proti.„Právě jsme obdrželi nový návrh od demokratů. Na začátku dne jsme jim poslali návrh. <...> A doufám, že získáme něco, co umožní posunout proces kupředu,“ řekl koordinátor republikánské frakce v Senátu John Thune s tím, že dodatek týkající se Nord Stream 2 je „vážný“.Předtím republikáni hlasovali proti rychlému ukončení debaty o obranném rozpočtu a schválení zákona prostou většinou, jak chtěli demokraté. Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell požadoval projednání balíčku 18 pozměňovacích návrhů, které například zavádějí opatření proti společnostem zapojeným do výstavby Nord Stream 2, počítají s rozšířením pomoci Ukrajině a dalšími sankcemi proti Rusku.Portál Axios koncem listopadu oznámil, že německá vláda požádala Kongres USA, aby nezpřísňoval svou politiku sankcí vůči plynovodu, protože by to poškodilo transatlantickou jednotu. Podle názoru Německa nepředstavuje Nord Stream 2 pro Ukrajinu žádnou hrozbu, pokud je přes její území přepravován plyn.Nord Stream 2 se táhne od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa a skládá se ze dvou linek s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Pokládka trvala tři roky a byla dokončena 10. září. Proti projektu aktivně vystupují Spojené státy, které prosazují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, a také Ukrajina, která se bojí ztráty tranzitu.Rusko opakovaně vyzývalo, aby Nord Stream 2 nebyl zmiňován v souvislosti s jakoukoli politizací, protože jde o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak i pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

