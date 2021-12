https://cz.sputniknews.com/20211201/evropsky-komisar-vysvetlil-kde-mohou-migranti-z-beloruske-hranice-pozadat-o-azyl-16707006.html

Evropský komisař vysvětlil, kde mohou migranti z běloruské hranice požádat o azyl

Evropský komisař vysvětlil, kde mohou migranti z běloruské hranice požádat o azyl

Migranti na hranicích Běloruska a Evropské unie mohou požádat o azyl pouze v sousedních zemích - Polsku, Lotyšsku a Litvě, řekl na tiskové konferenci evropský... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T17:57+0100

2021-12-01T17:57+0100

2021-12-01T18:13+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

eu

evropská komise

hranice

uprchlíci

azyl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/16100309_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_248bc8e6babf446d704b2aa5feb68a60.jpg

Uprchlíci by se podle něj měli obrátit na úřady právě té země, na jejíž hranici se ocitli, ale ne na ostatní členy EU.Místopředsedkyně Evropské komise Ilva Johanssonová vysvětlila, že migranti si nemohou vybírat zemi pro azyl.Johanssonová zároveň dodala, že z tohoto pravidla existuje výjimka, kdy hrozí vyhoštění uprchlíkovi, který má problémy ve vlasti. Jako příklad uvedla běloruskou opozici.V létě na hranicích Běloruska s Polskem a pobaltskými republikami zesílil proud uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u kordonu sešlo asi dva tisíce lidí. Ti založili spontánní tábor a několikrát se pokusili prorazit hranici, ale v Polsku byly jejich pokusy zastaveny, kromě jiného i pomocí zábleskových granátů, vodního děla a slzného plynu.Západ z toho, co se děje, viní Minsk, tam ale všechna obvinění odmítají. Podle Alexandra Lukašenka už Bělorusko nebude omezovat proud lidí, neboť kvůli sankcím na to nejsou „ani peníze, ani síly“.

bělorusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, eu, evropská komise, hranice, uprchlíci, azyl