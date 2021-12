https://cz.sputniknews.com/20211201/fico-jde-do-tuheho-pokud-vlada-nevyhovi-jeho-podmince-svola-hromadne-protesty-nehlede-na-lockdown-16706906.html

Fico jde do tuhého: Pokud vláda nevyhoví jeho podmínce, svolá hromadné protesty nehledě na lockdown

Fico jde do tuhého: Pokud vláda nevyhoví jeho podmínce, svolá hromadné protesty nehledě na lockdown

Šéf Směru-SD a bývalý slovenský premiér Robert Fico navrhuje svolání mimořádné schůze parlamentu. Hlavním tématem této schůze by mělo být prudké zdražování cen... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Zvýšení cen energii na Slovensku trápí hodně občanů a vláda by to měla začít nějak řešit, tvrdí předseda opozičního Směru-SD Robert Fico. Podle Fica zatím opozice nemá žádné ponětí o tom, co chystá vláda pro to, aby zkrotila růst cen. Hlavním cílem členů vládní koalice je především zachování svého postavení minimálně do řádných voleb v roce 2024.Na svém facebookovém profilu bývalý slovenský premiér také prohlásil, že navrhuje svolání mimořádné schůze Národní rady za účelem projednání daného tématu. Kromě toho Fico sdělil řadu opatření, jejichž přijetí by pomohlo k alespoň částečnému vyřešení zdražování v republice.Fico hrozí vláděVe svém videu opoziční politik povídal nejen o tom, co by mohla udělat vláda pro zkrocení cen a o nutnosti svolání mimořádné schůze parlamentu, ale také se zmínil o možných důsledcích v případě, pokud výzvě stranynevyhoví. Pokud vládní koalice odmítne svolání mimořádné schůze, sociální demokraté jsou připravení uspořádat hromadné pouliční protesty a to ještě před Vánoci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

