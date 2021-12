https://cz.sputniknews.com/20211201/iniciativni-skupina-vyzyva-babise-aby-kandidoval-na-prezidenta-sbira-podpisy-po-celem-cesku-16710298.html

Iniciativní skupina vyzývá Babiše, aby kandidoval na prezidenta, sbírá podpisy po celém Česku

Více než stovka lidí za 2,5 hodiny podepsala petici za kandidaturu Andreje Babiše na prezidenta ve volbách v roce 2023. Autorem iniciativy je bezpečnostní... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Miloslav Ondra sbírá podpisy ve stánku na pražském Andělu, ale jak uvedl pro iDnes, je plánováno rozšíření do dalších měst v republice. Stánků by mělo být padesát.Na stáncích je mimo jiné také propagována i nová Babišova kniha. Zatím ale petici podepisují převážně důchodci.Dodal, že sběru podpisů přispívá i technický pokrok. Babišovým stoupencům se petice rozesílá také mailem, mohou ji tedy vyplnit a poslat zpátky poštou.Podle něj je petice zahájením iniciativy, na jejímž konci by měla být Babišova kandidatura na Hrad. „Je to spontánní občanská iniciativa, líbilo by se mi, kdyby Babiš kandidoval,“ vysvětlil portálu iDNES.Babišova kandidatura na HradPřipomeňme, že se doposud nevědělo, zda bývalý premiér bude usilovat o místo na Pražském hradě nebo nikoliv, respektive, dotyčný to původně odmítal. Avšak až teprve na konci listopadu uvedl podmínky, za nichž by mohl tuto funkci převzít.Podmínkou pro vystavení kandidatury na prezidenta je však shromáždění podpisů alespoň dvaceti poslanců anebo deseti senátorů, nebo podepsání petice minimálně padesáti tisíci občany.Babišovo hnutí ANO má 72 poslanců, takže by hravě získal potřebný počet podpisů členů dolní komory, ale svým vyjádřením naznačil, že před kandidaturou by nejprve mobilizoval své příznivce.Současným cílem je podle něj zmobilizovat Babišovy příznivce. Mezi osobnostmi, které se zmiňují v souvislosti s nejbližším bojem o Hrad, vyčnívá kromě Babiše například generál Petr Pavel, neúspěšný kandidát z poslední volby a současný senátor Drahoš či senátorka Miroslava Němcová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

