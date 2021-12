https://cz.sputniknews.com/20211201/je-to-prevrat-a-uchopeni-moci-clenske-zeme-pobouril-pokus-o-urychlene-prijeti-navrhu-ek-16708005.html

„Je to převrat a uchopení moci!“ Členské země pobouřil pokus o urychlené přijetí návrhu EK

„Je to převrat a uchopení moci!“ Členské země pobouřil pokus o urychlené přijetí návrhu EK

Evropská komise se dnes společně se slovinským předsednictvím neúspěšně pokusila prosadit přijetí nového zákonu, který by Komisi v případě krizové situace... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

Zřízený úřad by v běžné praxi měl odpovídat za koordinaci v oblasti zdraví. V případě mimořádných událostí by se však přepnul do krizového režimu a tím by získal soubor výjimečných pravomocí, které umožní opatřovat léčiva i suroviny a také zajistit posílení výrobní kapacity v EU prostřednictvím přímého jednání s výrobci.Podle záměru by se HERA měla stát generálním ředitelstvím v rámci Komise, díky čemuž by úřad získal velkou autonomii a byl chráněn před vměšováním nebo dohledem ze strany Evropského parlamentu a Rady.Komise společně se slovinským předsednictvím Rady EU se ve středu bez předběžné dohody pokusila uspořádat hlasování o přijetí tohoto právního předpisu.Snaha zrychleně prosadit návrh však vyvolala podezření mezi řadou členských zemí, které se obávají, že by zřízení úřadu v současné době mohlo otevřít Pandořinu skříňku.Německo, Španělsko, Itálie a Nizozemsko v této souvislosti požádaly, aby bylo hlasování o právních předpisech odloženo. Kritici by tak měli více času na to, aby prosadili úpravy právního textu, které by zemím EU poskytly větší slovo v rozhodnutích HERA.Zastupitele členských zemí, kteří nesouhlasí s návrhem, označili jednání Komise za pokus o převrat a převzetí moci.Jeden obzvlášť pobouřený diplomat v rozhovoru pro portál Politico prohlásil, že celá situace je velmi škodlivá a obvinil Komisi, že pandemii využívá jako záminku pro mocenský zásah.Právníci z právní služby Rady EU při obhajobě návrhu von der Leyenové uvedli: „Cílem návrhu je zřídit mechanismus výjimečné a krizové povahy, jehož aktivace by byla časově omezená a zahrnovala základní opatření, které by v situaci ohrožení veřejného zdraví zaručovaly zásobování a zamezovaly narušení chodu hospodářství.”Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

