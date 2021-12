https://cz.sputniknews.com/20211201/je-vakcina-pfizer-pro-deti-bezpecna-deti-bych-ji-radeji-neockoval-rika-prymula-16699627.html

Je vakcína Pfizer pro děti bezpečná? Děti bych jí raději neočkoval, říká Prymula

Je vakcína Pfizer pro děti bezpečná? Děti bych jí raději neočkoval, říká Prymula

Exministr zdravotnictví odmítá povinné a plošné očkování dětí. V současné době podle něj není dostatečně bezpečná vakcína, která by byla vhodná pro děti do 12... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

V současné době v Česku zuří debata o očkování dětí. Svůj názor má k tomu i epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten vyzývá k opatrnosti s tím, že na trhu zatím není vakcína, která by byla vhodná pro děti do 12 let.Jediným typem této vakcíny je v současné době francouzská Valneva, kterou sice Evropská unie již nakoupila, ale zatím není schválena. Prymula poukazuje na to, že ačkoli má tato vakcína slabší imunogenitu, tedy schopnost navodit tvorbu protilátek, „je naprosto bezpečná“.Zároveň ale odmítá, že by vakcína od firmy Pfizer byla pro děti nebezpečná, neboť je schválena orgány Evropské unie.Kromě toho se epidemiolog pozastavil i nad tím, zda je vůbec vhodné malé děti proti koronaviru očkovat. „Přidaná hodnota pro dětskou populaci je výrazně nižší než pro dospělé,“ říká.Každopádně by jednoznačně doporučil rodičům naočkovat děti nad 12 let, u kterých je imunita zcela vyvinutá. U dětí ve věku 5 až 11 let je ale situace jiná.„Studie na očkování dětí čítala asi 2000 subjektů. Data pro mě nejsou natolik přesvědčivá,“ poukázal bývalý ministr. Přesto podle něj mohou rodiče své děti v klidu naočkovat i zmiňovaným Pfizerem.Od 13. prosince budou moci rodiče nechat zaregistrovat své děti ve věku 5 až 11 let k očkování proti koronaviru. Evropská léková agentura (EMA) schválila použití vakcíny Pfizer/BioNTech minulý týden. Do České republiky by měly první dávky dorazit v týdnu od 20. prosince. Zatím je objednáno 300 tisíc dávek.Proti očkování dětí se ale například staví podnikatel a filantrop Karel Janeček. Uvedl to během svého kontroverzního proslovu na předávání cen Český slavík. Podle kritiků svými názory popírá vědecké důkazy. Od jeho výzvy nepodlehnout tlaku na očkování dětí se distancovala nejen TV Nova, kde byl pořad vysílán, ale i Nadační fond Neuron na podporu vědy, který sám miliardář založil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

