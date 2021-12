https://cz.sputniknews.com/20211201/jen-dve-ingredience-foodblogerka-poradila-jak-bleskurychle-vyrobit-lahodny-kefir-z-mleka-16694719.html

Jen dvě ingredience! Foodblogerka poradila, jak bleskurychle vyrobit lahodný kefír z mléka

Jen dvě ingredience! Foodblogerka poradila, jak bleskurychle vyrobit lahodný kefír z mléka

Foodblogerka katyamull na Instagramu vysvětlila, jak se dá vyrobit lahodný kefír z mléka. Uvedla, že k tomu potřebujeme pouze dvě složky - mléko a citronovou... 01.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-01T06:49+0100

2021-12-01T06:49+0100

2021-12-01T06:49+0100

zdraví

mléko

jídlo

strava

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16694806_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_2d21de5a2e7412ed9b3a89f753606f29.jpg

„Všechno je velmi jednoduché - přidejte do mléka trochu citronové šťávy, zamíchejte a za pár sekund máte kefír,“ prozradila dívka tajemství.Blogerka se také podělila o recept na sýrové vafle. K tomu potřebujeme kefír (125 ml), mouku (120 g), vejce (1 kus), sýr (120 g), máslo (60 g), sodu (půl čajové lžičky). Máslo je třeba rozpustit a ušlehat se syrovým vejcem. Poté nastrouháme sýr. Do směsi vejce a másla nalijeme kefír, přidáme sýr, mouku a sodu. To vše promícháme, poté vytvoříme tvar vaflí a usmažíme.Proč je kefír zdravý?Již dříve ruská endokrinoložka Natalja Lazurenková uvedla, že kefír a celozrnný chléb mají příznivý vliv na stav střev a snižují riziko rakoviny tohoto orgánu.Zdůraznila, že kefír obsahuje prebiotika. Tyto látky normalizují stolici a dokáží také bojovat proti toxinům a škodlivým bakteriím. Lékařka také doporučila pít více vody, protože voda normalizuje biochemické procesy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211130/jak-snizit-hladinu-cukru-v-krvi-vedci-uvedli-jednoduchou-potravinu-ktera-tomu-napomuze-16688367.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mléko, jídlo, strava, tipy