Jihoafrický lékař uvedl nové příznaky covidového kmene omikron

Jihoafrický lékař uvedl nové příznaky covidového kmene omikron

V současné době při onemocnění novým covidovým kmenem omikron mají pacienti chřipku, suchý kašel, horečku a v noci se potí. Řekl to lékař Unben Pillay z... 01.12.2021

Nemoc se přitom podle slov lékaře zatím projevuje ve velmi mírné formě. Upozornil však, že je příliš brzy něco tvrdit o masové povaze určitých symptomů.„Viděli jsme pacienty s příznaky chřipky, suchým kašlem, horečkou, nočním pocením a bolestmi těla. Myslím, že to koreluje se všemi ostatními vlnami covidu-19, které jsme viděli,“ uvedl Pillay 29. listopadu.Ještě předtím téhož dne se Mark Mendelso, profesor a primář oddělení infekčních nemocí v nemocnici v Kapském Městě, podělil o své návrhy ohledně toho, co lze očekávat od nového kmene covidu-19. Stávající vakcíny podle něj chrání před závažným onemocněním jinými kmeny viru, hospitalizacemi a smrtí. A nyní není důvod si myslet, že s omikronem to bude jinak, upozornil specialista.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

